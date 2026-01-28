Hadicový bubon HR 2.10 Set

Kompletná sada pre pohodlné zavlažovanie a priestorovo úsporné uloženie hadice. Pripravený na okamžité použitie s 10 m záhradnou hadicou Kärcher, prípojkami, adaptérom na kohútik a tryskou.

Mobilné použitie sa stretáva s kompaktným skladovaním: hadicový bubon zaisťuje pohodlné zavlažovanie a priestorovo úsporné skladovanie záhradnej hadice. Kompletná sada obsahuje 10 m záhradnú hadicu, konektory, adaptéry na kohútik a záhradnú hubicu. Pomocou voľne bežiacej kľuky je možné záhradnú hadicu bez námahy zrolovať a skladovať úhľadne a opatrne, bez zalomenia alebo nepríjemného zamotania. Produkt boduje aj kompaktným dizajnom, ergonomickou rukoväťou pre pohodlnú prepravu a vysokou stabilitou vďaka nízkemu ťažisku. Výrobok je tiež odolný voči UV žiareniu a mrazu. Hadicové boxy Kärcher sa vyznačujú svojou robustnosťou a dlhotrvajúcou životnosťou a sú vybavené 5-ročnou zárukou výrobcu. Hadicový bubon sa dodáva kompletne zmontovaný.

Vlastnosti a výhody
Sklopná kľuka
  • Úsporné odkladanie
Kompaktné rozmery
  • Dobré uskladňovanie
Okamžite pripravený na prevádzku
  • Zavlažovacie príslušenstvo je súčasťou balenia.
Zahnutá hadicová prípojka
  • Zabraňuje krúteniu a zalomeniu hadice pre maximálny prietok vody.
Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka hadice (m) 10
Priemer hadice (mm) 13
Kapacita hadice (m) max. 30 (1/2") / max. 20 (5/8") / max. 15 (3/4")
Tlak prasknutia (bar) 24
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 1,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4
Rozmery (d x š x v) (mm) 300 x 475 x 350

Balenie obsahuje

  • Hadicová spojka: 3 Kus(y)
  • Hadicová spojka so systémom Aqua Stop: 1 Kus(y)
  • Prípojka na vodovodný kohútik s redukciou, G3/4, G1/2: 1 Kus(y)
  • Postrekovač: 1 Kus(y)
  • Hadica PrimoFlex ½ ": 10 m

Výbava

  • Súprava
  • Vzor prúdu: kužeľový prúd
  • Vzor prúdu: bodový prúd
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Malé až stredne veľké plochy
