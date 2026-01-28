Hadicový bubon HR 3

Jeden bubon na hadicu – dve funkcie: HR 3 sa používa na uloženie hadice na stenu aj na mobilné použitie v záhrade. Takto vyzerá flexibilné zavlažovanie.

Praktický nástenný držiak sa stretáva s mobilným použitím: tento hadicový bubon sa používa na uloženie hadice na stenu pomocou priloženého nástenného držiaka aj na mobilné použitie v záhrade. HR 3 sa dá ľahko vybrať z držiaka a pohodlne sa prenáša vďaka ergonomickej rukoväti. Pomocou voľne bežiacej kľuky je možné záhradnú hadicu bez námahy zrolovať a úhľadne a starostlivo uskladniť, bez zalomenia alebo nepríjemného zamotania. Produkt boduje aj svojou kompaktnou konštrukciou a vysokou stabilitou vďaka nízkemu ťažisku. Hadicový bubon je kompletne zmontovaný a pripravený na okamžité použitie. Výrobok je tiež odolný voči UV žiareniu a mrazu, vďaka čomu má dlhú životnosť a je dostatočne robustný, aby zvládol každodenné používanie. Kärcher ponúka 5-ročnú záruku výrobcu.

Vlastnosti a výhody
Hadicový bubon HR 3: Funkcia 2 v 1: nástenný a mobilný hadicový bubon v jednom
Skladovanie hadice na stene aj na mobilné použitie vo vašej záhrade.
Hadicový bubon HR 3: Nástenný držiak
Jednoduchá a rýchla inštalácia praktického úložného dielu.
Hadicový bubon HR 3: Sklopná kľuka
Úsporné odkladanie
Kompaktné rozmery
  • Dobré uskladňovanie
Okamžite pripravený na prevádzku
  • Zavlažovacie príslušenstvo je súčasťou balenia.
Zahnutá hadicová prípojka
  • Zabraňuje krúteniu a zalomeniu hadice pre maximálny prietok vody.
Špecifikácie

Technické údaje

Kapacita hadice (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Rozstup skrutiek pre montáž na stenu (mm) 160
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 363 x 475 x 500

Výbava

  • Nástenný držiak vrátane skrutiek a hmoždiniek
Hadicový bubon HR 3
  • Zavlažovanie záhrady
  • Malé až stredne veľké plochy
