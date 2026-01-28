Hadicový vozík HT 3

Mobilný a stabilný: Vozík na hadicu pre stredne veľké záhrady boduje svojou extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu a výškovo nastaviteľnou rukoväťou. Obsahuje držiak trysky.

Stabilný a robustný vozík na hadicu umožňuje priestorovo úsporné skladovanie záhradnej hadice a jeho používanie je veľmi pohodlné. Hadicu je možné spoľahlivo zrolovať pomocou ergonomickej kľuky. Vozík na hadicu boduje aj extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu, odolnosťou voči UV žiareniu a mrazu a praktickým držiakom hubice na rukoväti. Vďaka inovatívnym rýchloupínacím pákam je možné teleskopickú rukoväť pohodlne nastaviť do správnej výšky alebo ju posunúť úplne nadol. Spoločnosť Kärcher ponúka 5-ročnú záruku. Vozík na hadicu sa dodáva kompletne zmontovaný.

Vlastnosti a výhody
Hadicový vozík HT 3: Vysoká stabilita a robustnosť
Vďaka extra širokej základni a nízkemu ťažisku hadicového navijaka.
Hadicový vozík HT 3: Praktický držiak trysky
Trysky a nadstavce je možné zavesiť na nástennú konzolu pre pohodlné skladovanie.
Hadicový vozík HT 3: Rýchloupínacia páka na zaistenie teleskopickej rukoväte
Úsporné odkladanie
Protišymková, ergonomická rúčka
  • Pohodlná rukoväť pre ľahkú manipuláciu.
Sklopná kľuka
  • Úsporné odkladanie
Zahnutá hadicová prípojka
  • Zabraňuje krúteniu a zalomeniu hadice pre maximálny prietok vody.
Bez dokvapkávania
  • Po použití neuniká voda.
Špecifikácie

Technické údaje

Kapacita hadice (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 3,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 565 x 475 x 896

Výbava

  • Držiak hubice
Hadicový vozík HT 3
Hadicový vozík HT 3

Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Stredné až veľké plochy
