Mobilný a stabilný vozík na hadicu zaujme extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu. Kompaktný model s výškovo nastaviteľnou rukoväťou pre malé záhrady.

Stabilný a robustný vozík na hadicu umožňuje priestorovo úsporné skladovanie záhradnej hadice a jeho používanie je veľmi pohodlné. Hadicu je možné spoľahlivo zrolovať pomocou ergonomickej kľuky. Vozík na hadicu boduje aj svojou extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu, ako aj odolnosťou voči UV žiareniu a mrazu. Súprava je vybavená 20 m hadicou, zavlažovacím príslušenstvom a tryskou. Vďaka inovatívnym rýchloupínacím pákam je možné teleskopickú rukoväť pohodlne nastaviť do správnej výšky alebo ju posunúť úplne nadol. Kärcher ponúka 5-ročnú záruku výrobcu. Vozík na hadicu sa dodáva kompletne zmontovaný.

Vlastnosti a výhody
Vysoká stabilita a robustnosť
Vďaka extra širokej základni a nízkemu ťažisku hadicového navijaka.
Rýchloupínacia páka na zaistenie teleskopickej rukoväte
Úsporné odkladanie
Sklopná kľuka
Zahnutá hadicová prípojka
  • Zabraňuje krúteniu a zalomeniu hadice pre maximálny prietok vody.
Bez dokvapkávania
  • Po použití neuniká voda.
Špecifikácie

Technické údaje

Kapacita hadice (m) 40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 2,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5
Rozmery (d x š x v) (mm) 460 x 475 x 840
Hadicový vozík HT 2
Video

Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Malé až stredne veľké plochy
