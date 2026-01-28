Hadicový bubon HR 3.20 Set

Jeden bubon na hadicu – dve funkcie: súprava HR 3.20 s hadicou 20 m a príslušenstvom sa používa na uloženie hadice na stenu aj na mobilné použitie v záhrade.

Praktický nástenný bubon sa stretáva s mobilným použitím: tento hadicový navijak sa používa na uloženie hadice na stenu pomocou priloženého nástenného držiaka aj na mobilné použitie v záhrade. Súprava HR 3.20 sa dá ľahko vybrať z držiaka a pohodlne sa prenáša vďaka ergonomickej rukoväti. Pomocou voľne bežiacej kľuky je možné záhradnú hadicu bez námahy zrolovať a úhľadne a šetrne uskladniť, bez zalomenia alebo nepríjemného zamotania. Produkt boduje aj svojou kompaktnou konštrukciou a vysokou stabilitou vďaka nízkemu ťažisku. Hadicový bubon je kompletne zmontovaný a pripravený na okamžité použitie s 20 metrami záhradnej hadice, konektormi, adaptérom na kohútik a tryskou. Zariadenie je tiež odolné voči UV žiareniu a mrazu, vďaka čomu má dlhú životnosť a je dostatočne robustné, aby zvládlo každodenné používanie. Kärcher ponúka 5-ročnú záruku výrobcu.

Vlastnosti a výhody
Hadicový bubon HR 3.20 Set: Funkcia 2 v 1: nástenný a mobilný hadicový bubon v jednom
Skladovanie hadice na stene aj na mobilné použitie vo vašej záhrade.
Hadicový bubon HR 3.20 Set: Nástenný držiak
Jednoduchá a rýchla inštalácia praktického úložného dielu.
Hadicový bubon HR 3.20 Set: Sklopná kľuka
Úsporné odkladanie
Kompaktné rozmery
  • Úsporné odkladanie
Okamžite pripravený na prevádzku
  • Zavlažovacie príslušenstvo je súčasťou balenia.
Zahnutá hadicová prípojka
  • Zabraňuje krúteniu a zalomeniu hadice pre maximálny prietok vody.
Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka hadice (m) 20
Priemer hadice (mm) 13
Kapacita hadice (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Tlak prasknutia (bar) 24
Rozstup skrutiek pre montáž na stenu (mm) 160
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 363 x 475 x 500

Balenie obsahuje

  • Hadicová spojka: 3 Kus(y)
  • Hadicová spojka so systémom Aqua Stop: 1 Kus(y)
  • Prípojka na vodovodný kohútik s redukciou, G3/4, G1/2: 1 Kus(y)
  • Postrekovač: 1 Kus(y)
  • Hadica PrimoFlex ½ ": 20 m

Výbava

  • Súprava
  • Vzor prúdu: kužeľový prúd
  • Vzor prúdu: bodový prúd
  • Nástenný držiak vrátane skrutiek a hmoždiniek
Video

Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Malé až stredne veľké plochy
Príslušenstvo