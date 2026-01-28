Hadicový vozík HT 5 M

Mobilný a stabilný vozík na hadicu zaujme robustným kovovým navijakom na hadicu, extra širokou základňou, presným vedením hadice a výškovo nastaviteľnou rukoväťou.

Robustný a stabilný zároveň: Vozík na hadicu umožňuje priestorovo úsporné skladovanie záhradnej hadice a jeho používanie je veľmi pohodlné. Vďaka robustnému kovovému navijaku nie je problémom ani ten najťažší náklad. Hadicu je možné spoľahlivo zrolovať pomocou ergonomickej kľuky a robustného vedenia hadice. Vozík na hadicu boduje aj svojou extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu a odolnosť voči UV žiareniu a mrazu. Vďaka inovatívnym rýchloupínacím pákam je možné teleskopickú rukoväť pohodlne nastaviť do správnej výšky alebo ju možno zatlačiť úplne nadol. Predovšetkým zatlačenie úplne nadol zaisťuje priestorovo úsporné skladovanie. Vozík na hadicu sa dodáva kompletne zmontovaný. Hadicové odkladacie jednotky Kärcher sa vyznačujú svojou robustnosťou a dlhotrvajúcou životnosťou a sú vybavené 5-ročnou zárukou výrobcu.

Vlastnosti a výhody
Hadicový vozík HT 5 M: Vysoká stabilita a robustnosť
Vďaka extra širokej základni a nízkemu ťažisku hadicového navijaka.
Hadicový vozík HT 5 M: Vedenie hadice
Pre ľahké navíjanie a odvíjanie hadice
Hadicový vozík HT 5 M: Kovový navijak
Zaručuje odolnosť a dlhú životnosť
Rýchloupínacia páka na zaistenie teleskopickej rukoväte
  • Úsporné odkladanie
Protišymková, ergonomická rúčka
  • Pohodlná rukoväť pre ľahkú manipuláciu.
Sklopná kľuka
  • Úsporné odkladanie
Zahnutá hadicová prípojka
  • Zabraňuje krúteniu a zalomeniu hadice pre maximálny prietok vody.
Bez dokvapkávania
  • Po použití neuniká voda.
Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka hadice (m) 20
Kapacita hadice (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Tlak prasknutia (bar) 45
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 2,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 6,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 565 x 475 x 896

Výbava

  • Kovový hadicový navijak
  • Vedenie hadice
Hadicový vozík HT 5 M
Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Stredné až veľké plochy
Príslušenstvo