Hadicový vozík HT 5.20 M Set

Vozík na hadicu boduje robustným kovovým navijakom, širokou základňou pre vysokú stabilitu a 20 m hadicou a je pripravený na okamžité použitie s priloženým zavlažovacím príslušenstvom.

Stabilný a robustný vozík na hadicu umožňuje priestorovo úsporné skladovanie záhradnej hadice a jeho používanie je veľmi pohodlné. Robustný kovový navijak odolá aj tým najnáročnejším záhradným podmienkam. Hadicu je možné spoľahlivo zrolovať pomocou ergonomickej kľuky a robustného vedenia hadice. Vozík na hadicu boduje aj svojou extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu, ako aj odolnosťou voči UV žiareniu a mrazu. Vďaka inovatívnym rýchloupínacím pákam je možné teleskopickú rukoväť pohodlne nastaviť do správnej výšky alebo ju posunúť úplne nadol. Presunutie úplne nadol zaisťuje predovšetkým priestorovo úsporné skladovanie. Súprava je pripravená na okamžité použitie vďaka priloženému príslušenstvu, ako je záhradná hadica Kärcher, prípojky, adaptér na batériu a hubica. Vozík na hadicu sa dodáva kompletne zmontovaný. Hadicové odkladacie jednotky Kärcher sa vyznačujú svojou robustnosťou a dlhotrvajúcou životnosťou a sú vybavené 5-ročnou zárukou výrobcu.

Vlastnosti a výhody
Vysoká stabilita a robustnosť
Vysoká stabilita a robustnosť
Vďaka extra širokej základni a nízkemu ťažisku hadicového navijaka.
Vedenie hadice
Vedenie hadice
Pre ľahké navíjanie a odvíjanie hadice
Kovový navijak
Kovový navijak
Zaručuje odolnosť a dlhú životnosť
Rýchloupínacia páka na zaistenie teleskopickej rukoväte
  • Úsporné odkladanie
Protišymková, ergonomická rúčka
  • Pohodlná rukoväť pre ľahkú manipuláciu.
Sklopná kľuka
  • Úsporné odkladanie
Okamžite pripravený na prevádzku
  • Zavlažovacie príslušenstvo je súčasťou balenia.
Zahnutá hadicová prípojka
  • Zabraňuje krúteniu a zalomeniu hadice pre maximálny prietok vody.
Bez dokvapkávania
  • Po použití neuniká voda.
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer hadice (mm) 13
Kapacita hadice (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 2,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 9,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 565 x 475 x 896

Balenie obsahuje

  • Hadicová spojka: 3 Kus(y)
  • Hadicová spojka so systémom Aqua Stop: 1 Kus(y)
  • Prípojka na vodovodný kohútik s redukciou, G3/4, G1/2: 1 Kus(y)
  • Postrekovač: 1 Kus(y)
  • Hadica Performance Plus 1/2": 20 m

Výbava

  • Súprava
  • Kovový hadicový navijak
  • Vedenie hadice
  • Vzor prúdu: kužeľový prúd
  • Vzor prúdu: bodový prúd
Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Stredné až veľké plochy
Príslušenstvo