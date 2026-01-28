Hadicový vozík HT 2.20 Set

Kompaktný a mobilný vozík na hadicu s extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu, 20 m hadicou Kärcher, zavlažovacím príslušenstvom a tryskou, ako aj výškovo nastaviteľnou rukoväťou.

Stabilný a robustný vozík na hadicu umožňuje priestorovo úsporné skladovanie záhradnej hadice a jeho používanie je veľmi pohodlné. Hadicu je možné spoľahlivo zrolovať pomocou ergonomickej kľuky. Vozík na hadicu boduje aj svojou extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu, ako aj odolnosťou voči UV žiareniu a mrazu. Súprava je vybavená 20 m hadicou, zavlažovacím príslušenstvom a tryskou. Vďaka inovatívnym rýchloupínacím pákam je možné teleskopickú rukoväť pohodlne nastaviť do správnej výšky alebo ju posunúť úplne nadol. Kärcher ponúka 5-ročnú záruku výrobcu. Vozík na hadicu sa dodáva kompletne zmontovaný.

Vlastnosti a výhody
Hadicový vozík HT 2.20 Set: Vysoká stabilita a robustnosť
Vysoká stabilita a robustnosť
Vďaka extra širokej základni a nízkemu ťažisku hadicového navijaka.
Hadicový vozík HT 2.20 Set: Rýchloupínacia páka na zaistenie teleskopickej rukoväte
Rýchloupínacia páka na zaistenie teleskopickej rukoväte
Úsporné odkladanie
Hadicový vozík HT 2.20 Set: Sklopná kľuka
Sklopná kľuka
Úsporné odkladanie
Okamžite pripravený na prevádzku
  • Zavlažovacie príslušenstvo je súčasťou balenia.
Zahnutá hadicová prípojka
  • Zabraňuje krúteniu a zalomeniu hadice pre maximálny prietok vody.
Bez dokvapkávania
  • Po použití neuniká voda.
Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka hadice (m) 20
Priemer hadice (mm) 13
Kapacita hadice (m) 40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
Tlak prasknutia (bar) 24
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 2,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 460 x 475 x 840

Balenie obsahuje

  • Hadicová spojka: 3 Kus(y)
  • Hadicová spojka so systémom Aqua Stop: 1 Kus(y)
  • Prípojka na vodovodný kohútik s redukciou, G3/4, G1/2: 1 Kus(y)
  • Postrekovač: 1 Kus(y)
  • Hadica PrimoFlex ½ ": 20 m

Výbava

  • Súprava
  • Vzor prúdu: kužeľový prúd
  • Vzor prúdu: bodový prúd
Hadicový vozík HT 2.20 Set
Hadicový vozík HT 2.20 Set
Hadicový vozík HT 2.20 Set
Hadicový vozík HT 2.20 Set
Hadicový vozík HT 2.20 Set

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Malé až stredne veľké plochy
Príslušenstvo