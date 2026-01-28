Hadicový vozík HT 3.20 Set

Vozík na hadicu s držiakom trysiek zaujme extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu, výškovo nastaviteľnou rukoväťou, 20 m záhradnou hadicou a zavlažovacím príslušenstvom.

Stabilný a robustný vozík na hadicu umožňuje priestorovo úsporné skladovanie záhradnej hadice a jeho používanie je veľmi pohodlné. Hadicu je možné spoľahlivo zrolovať pomocou ergonomickej kľuky. Vozík na hadicu boduje aj extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu, odolnosťou voči UV žiareniu a mrazu a praktickým držiakom hubice na rukoväti. Súprava je vybavená 20 m hadicou, zavlažovacím príslušenstvom Kärcher a tryskou. Vďaka inovatívnym rýchloupínacím pákam je možné teleskopickú rukoväť pohodlne nastaviť do správnej výšky alebo ju posunúť úplne nadol. Kärcher ponúka 5-ročnú záruku výrobcu. Vozík na hadicu sa dodáva kompletne zmontovaný.

Vlastnosti a výhody
Hadicový vozík HT 3.20 Set: Vysoká stabilita a robustnosť
Vysoká stabilita a robustnosť
Vďaka extra širokej základni a nízkemu ťažisku hadicového navijaka.
Hadicový vozík HT 3.20 Set: Praktický držiak trysky
Praktický držiak trysky
Trysky a nadstavce je možné zavesiť na nástennú konzolu pre pohodlné skladovanie.
Hadicový vozík HT 3.20 Set: Rýchloupínacia páka na zaistenie teleskopickej rukoväte
Rýchloupínacia páka na zaistenie teleskopickej rukoväte
Úsporné odkladanie
Protišymková, ergonomická rúčka
  • Pohodlná rukoväť pre ľahkú manipuláciu.
Sklopná kľuka
  • Úsporné odkladanie
Zahnutá hadicová prípojka
  • Zabraňuje krúteniu a zalomeniu hadice pre maximálny prietok vody.
Bez dokvapkávania
  • Po použití neuniká voda.
Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka hadice (m) 20
Priemer hadice (mm) 13
Kapacita hadice (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Tlak prasknutia (bar) 24
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 3,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 565 x 475 x 896

Balenie obsahuje

  • Hadicová spojka: 3 Kus(y)
  • Hadicová spojka so systémom Aqua Stop: 1 Kus(y)
  • Prípojka na vodovodný kohútik s redukciou, G3/4, G1/2: 1 Kus(y)
  • Postrekovač: 1 Kus(y)
  • Hadica PrimoFlex ½ ": 20 m

Výbava

  • Súprava
  • Držiak hubice
  • Vzor prúdu: kužeľový prúd
  • Vzor prúdu: bodový prúd
Hadicový vozík HT 3.20 Set
Hadicový vozík HT 3.20 Set
Hadicový vozík HT 3.20 Set
Hadicový vozík HT 3.20 Set
Hadicový vozík HT 3.20 Set

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Stredné až veľké plochy
Príslušenstvo