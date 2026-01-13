Tyčový polievací nadstavec Premium
Pevný kovový tyčový polievací nadstavec Premium s teleskopickou tyčou v top výbave. Na zavlažovanie malých až stredných plôch. Všestranné využitie – od zavlažovania pôdy až po prácu nad hlavou.
Ergonomický tyčový polievací nadstavec Premium od firmy Kärcher je majstrovským dielom z hľadiska perfekcie a komfortu. Jeho všestranné možnosti využitia z neho robia univerzálny multitalent. Tyčový polievací nadstavec Premium sa ideálne hodí na zavlažovanie malých a stredne veľkých plôch a záhrad. Od zavlažovania pôdy až po prácu nad hlavou – napríklad pri polievaní závesných rastlín – umožňuje tento teleskopický tyčový polievací nadstavec pohodlnú prácu. Vydarená kombinácia elegantného dizajnu, prvotriednej funkčnosti a perfektnej ergonómie presviedča na celej línii a robí z tyčového polievacieho nadstavca Premium od firmy Kärcher ideálny pracovný nástroj aj pre dlhšie trvajúcu prácu. Jednoducho povedané: Ideálne riešenie pre pohodlné postrekovanie v záhrade.Polievacie nadstavce Kärcher sú kompatibilné so všetkými dostupnými klik-systémami. Detaily výbavy: Pohyblivá striekacia hlava (180°), teleskopická tyč (70-105 cm), nastavenie prietoku vody jednou rukou (vrátanie funkcie vypnutia a zapnutia), pohodlná možnosť zavesenia, 6 druhov rozstrekovaného prúdu
Vlastnosti a výhody
6 tvarov rozstrekovaného prúduNa zavlažovanie podľa potreby
Teleskopický nadstavec (70-105 cm)Na každé použitie
Nastavenie prietoku vody jednou rukou a funkcia zapínania a vypínaniaPre pohodlnú a ľahkú manipuláciu
Pohyblivá striekacia hlava (180°)
- Rôzne uhly striekania na cielené zavlažovanie
Možnosť pohodlného zavesenia
- Dobré uskladňovanie
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|780 x 150 x 66
Výbava
- Vzor prúdu: kužeľový prúd
- Vzor prúdu: hmlový prúd
- Vzor prúdu: horizontálny plochý prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd
- Vzor prúdu: postrekovač
- Vzor prúdu: vertikálny plochý prúd
Video
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Úžitkové záhrady
- Črepníkové rastliny
- Okrasné rastliny
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia