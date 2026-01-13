Tyčový polievací nadstavec Premium

Pevný kovový tyčový polievací nadstavec Premium s teleskopickou tyčou v top výbave. Na zavlažovanie malých až stredných plôch. Všestranné využitie – od zavlažovania pôdy až po prácu nad hlavou.

Ergonomický tyčový polievací nadstavec Premium od firmy Kärcher je majstrovským dielom z hľadiska perfekcie a komfortu. Jeho všestranné možnosti využitia z neho robia univerzálny multitalent. Tyčový polievací nadstavec Premium sa ideálne hodí na zavlažovanie malých a stredne veľkých plôch a záhrad. Od zavlažovania pôdy až po prácu nad hlavou – napríklad pri polievaní závesných rastlín – umožňuje tento teleskopický tyčový polievací nadstavec pohodlnú prácu. Vydarená kombinácia elegantného dizajnu, prvotriednej funkčnosti a perfektnej ergonómie presviedča na celej línii a robí z tyčového polievacieho nadstavca Premium od firmy Kärcher ideálny pracovný nástroj aj pre dlhšie trvajúcu prácu. Jednoducho povedané: Ideálne riešenie pre pohodlné postrekovanie v záhrade.Polievacie nadstavce Kärcher sú kompatibilné so všetkými dostupnými klik-systémami. Detaily výbavy: Pohyblivá striekacia hlava (180°), teleskopická tyč (70-105 cm), nastavenie prietoku vody jednou rukou (vrátanie funkcie vypnutia a zapnutia), pohodlná možnosť zavesenia, 6 druhov rozstrekovaného prúdu

Vlastnosti a výhody
Tyčový polievací nadstavec Premium: 6 tvarov rozstrekovaného prúdu
6 tvarov rozstrekovaného prúdu
Na zavlažovanie podľa potreby
Tyčový polievací nadstavec Premium: Teleskopický nadstavec (70-105 cm)
Teleskopický nadstavec (70-105 cm)
Na každé použitie
Tyčový polievací nadstavec Premium: Nastavenie prietoku vody jednou rukou a funkcia zapínania a vypínania
Nastavenie prietoku vody jednou rukou a funkcia zapínania a vypínania
Pre pohodlnú a ľahkú manipuláciu
Pohyblivá striekacia hlava (180°)
  • Rôzne uhly striekania na cielené zavlažovanie
Možnosť pohodlného zavesenia
  • Dobré uskladňovanie
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 780 x 150 x 66

Výbava

  • Vzor prúdu: kužeľový prúd
  • Vzor prúdu: hmlový prúd
  • Vzor prúdu: horizontálny plochý prúd
  • Vzor prúdu: bodový prúd
  • Vzor prúdu: postrekovač
  • Vzor prúdu: vertikálny plochý prúd
Video

Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Úžitkové záhrady
  • Črepníkové rastliny
  • Okrasné rastliny
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
