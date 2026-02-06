Hubica na tvrdé podlahy
Hubice na tvrdé podlahy Kärcher pre bezvreckové akumulátorové vysávače VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily čistia šetrne aj citlivé tvrdé podlahy.
Vďaka obzvlášť mäkkému valcu hubica na tvrdé podlahy starostlivo čistí citlivé tvrdé podlahy, ako sú parkety, laminát, korok, PVC, linoleum a dlaždice, s trvalým účinkom. Bol vyvinutý špeciálne pre VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily a jemne a hladko kĺže po podlahe. Ďalšou výhodou je flexibilný kĺb hubice na tvrdé podlahy, ktorý umožňuje extrémnu manévrovateľnosť a veľmi dobrú dostupnosť pod nábytkom. Ďalšie praktické vlastnosti: LED diódy na podlahovej hubici zviditeľnia nečistoty a zaistia tak ešte dôkladnejšie čistenie.
Vlastnosti a výhody
Mäkký valec pre jemné čistenie
- Ochrana citlivých podláh.
LED diódy pre lepšiu viditeľnosť prachu
- Neviditeľný prach sa dá tak efektívne odstrániť.
Flexibilný kĺb
- Veľmi dobrá obratnosť a podjazd pod nábytok.
Mäkká ochrana proti nárazu
- Profil nečistôt po stranách podlahovej hubice chráni citlivé miesta.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|265 x 113 x 255
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Parkety s ochrannou vrstvou
- Korkové podlahy