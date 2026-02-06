Hubica na tvrdé podlahy

Hubice na tvrdé podlahy Kärcher pre bezvreckové akumulátorové vysávače VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily čistia šetrne aj citlivé tvrdé podlahy.

Vďaka obzvlášť mäkkému valcu hubica na tvrdé podlahy starostlivo čistí citlivé tvrdé podlahy, ako sú parkety, laminát, korok, PVC, linoleum a dlaždice, s trvalým účinkom. Bol vyvinutý špeciálne pre VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily a jemne a hladko kĺže po podlahe. Ďalšou výhodou je flexibilný kĺb hubice na tvrdé podlahy, ktorý umožňuje extrémnu manévrovateľnosť a veľmi dobrú dostupnosť pod nábytkom. Ďalšie praktické vlastnosti: LED diódy na podlahovej hubici zviditeľnia nečistoty a zaistia tak ešte dôkladnejšie čistenie.

Vlastnosti a výhody
Mäkký valec pre jemné čistenie
  • Ochrana citlivých podláh.
LED diódy pre lepšiu viditeľnosť prachu
  • Neviditeľný prach sa dá tak efektívne odstrániť.
Flexibilný kĺb
  • Veľmi dobrá obratnosť a podjazd pod nábytok.
Mäkká ochrana proti nárazu
  • Profil nečistôt po stranách podlahovej hubice chráni citlivé miesta.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 265 x 113 x 255
Oblasti využitia
  • Parkety s ochrannou vrstvou
  • Korkové podlahy