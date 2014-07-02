Plošný čistič FR 30

Až desaťnásobne vyšší plošný výkon ako s bežným VT prúdom. Plastový kryt pre najlepšiu manévrovateľnosť, 2-násobné keramické uloženie pre dlhú životnosť a flexibilný pripojovací kĺb.

Až desaťnásobne vyšší plošný výkon ako s bežným VT prúdom. Plastový kryt pre najlepšiu manévrovateľnosť, 2-násobné keramické uloženie pre dlhú životnosť, flexibilný pripojovací kĺb pre najlepšiu manipuláciu a integrovanú parkovaciu pozíciu. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer (mm) 300
Pripájací závit M 18
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,3
Príslušenstvo
Plošný čistič FR 30 náhradný diel

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