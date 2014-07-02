Plošný čistič FR 30
Až desaťnásobne vyšší plošný výkon ako s bežným VT prúdom. Plastový kryt pre najlepšiu manévrovateľnosť, 2-násobné keramické uloženie pre dlhú životnosť a flexibilný pripojovací kĺb.
Až desaťnásobne vyšší plošný výkon ako s bežným VT prúdom. Plastový kryt pre najlepšiu manévrovateľnosť, 2-násobné keramické uloženie pre dlhú životnosť, flexibilný pripojovací kĺb pre najlepšiu manipuláciu a integrovanú parkovaciu pozíciu. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer (mm)
|300
|Pripájací závit
|M 18
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,3
Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Plošný čistič FR 30 náhradný diel
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