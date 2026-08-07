WV stierky, úzke

Na výmenu stierok (170 mm) na akumulátorových čističoch okien WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6 - WV 8. Pre výsledky čistenia bez šmúh.

Úzke stierky pre WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6 - WV 8 možno rýchlo a jednoducho vymeniť, čím sa zabezpečí lesk bez šmúh na všetkých hladkých povrchoch – a bez kvapkajúcej vody.

Vlastnosti a výhody
Rýchla výmena stierky.
  • Pre čistotu bez šmúh na všetkých hladkých povrchoch – bez kvapkajúcej vody.
Stierka Xtra!Flex®
  • Silikónová stierka Xtra!Flex® s inovatívnou technológiou robí čistenie ešte flexibilnejším – ideálna na použitie až po podlahu a okraje.
  • Dlhá silikónová stierka umožňuje stieranie jedným ťahom a zvyšuje flexibilitu čističa okien s odsávaním.
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 2
Farba Žltá
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 170 x 30 x 24
Oblasti využitia
  • Malé delené okná
  • Hladké povrchy
  • Okná a sklenené povrchy
  • Zrkadlá
  • Dlažba
  • Sprchovací kút / vaňa
  • Pracovné dosky v kuchyni
  • Kondenzácia
  • Fotovoltaické systémy