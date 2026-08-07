WV stierky, úzke
Na výmenu stierok (170 mm) na akumulátorových čističoch okien WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6 - WV 8. Pre výsledky čistenia bez šmúh.
Úzke stierky pre WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6 - WV 8 možno rýchlo a jednoducho vymeniť, čím sa zabezpečí lesk bez šmúh na všetkých hladkých povrchoch – a bez kvapkajúcej vody.
Vlastnosti a výhody
Rýchla výmena stierky.
- Pre čistotu bez šmúh na všetkých hladkých povrchoch – bez kvapkajúcej vody.
Stierka Xtra!Flex®
- Silikónová stierka Xtra!Flex® s inovatívnou technológiou robí čistenie ešte flexibilnejším – ideálna na použitie až po podlahu a okraje.
- Dlhá silikónová stierka umožňuje stieranie jedným ťahom a zvyšuje flexibilitu čističa okien s odsávaním.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|2
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|170 x 30 x 24
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Malé delené okná
- Hladké povrchy
- Okná a sklenené povrchy
- Zrkadlá
- Dlažba
- Sprchovací kút / vaňa
- Pracovné dosky v kuchyni
- Kondenzácia
- Fotovoltaické systémy