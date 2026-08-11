Ніж до LMO 18-33 Battery

Всього кілька рухів - це все, що потрібно для установки леза газонокосарки з високоякісної сталі в апарат LMO 18-33 Battery. З шириною 33 см воно забезпечує акуратні результати зрізу.

Ідеальний газон потребує ідеального косіння. І це можливо тільки з правильними лезами. Лезо газонокосарки LMO 18-33 Battery з шириною стрижки 33 сантиметри дозволяє досягти бажаної висоти газону навіть у вузьких місцях в саду. Тому що лезо з високоякісної сталі оптимально заточене, щоб не залишалося обірваних травинок або нерівностей. Акумуляторна газонокосарка забезпечує надійний і ідеальний результат косіння. Якщо необхідно замінити лезо газонокосарки, достатньо всього лише декількох рухів одним, і операцію можна продовжити: на лузі і на газоні, щоб вдихнути цей неповторний аромат свіжоскошеної трави.

Особливості та переваги
Дуже гостре сталеве лезо
  • Використання високоякісної сталі забезпечує акуратні результати різання без будь-яких обірваних травинок.
Проста зміна леза
  • Кілька рухів і лезо замінено.
Ефективна форма
  • Завдяки продуманій формі леза травинки потрапляють в контейнер без залишку.
Ідеально підібрані аксесуари
  • Ніж для газонокосарки ідеально підходить для акумуляторної газонокосарки LMO 18-33 Battery.
Специфікації

Технічні характеристики

Робоча ширина (см) 33
Колір чорний
Вага (кг) 0,23
Вага (з упаковкою) (кг) 0,286
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 330 x 55 x 11
Області застосування
  • Газон