Ніж до LMO 18-33 Battery
Всього кілька рухів - це все, що потрібно для установки леза газонокосарки з високоякісної сталі в апарат LMO 18-33 Battery. З шириною 33 см воно забезпечує акуратні результати зрізу.
Ідеальний газон потребує ідеального косіння. І це можливо тільки з правильними лезами. Лезо газонокосарки LMO 18-33 Battery з шириною стрижки 33 сантиметри дозволяє досягти бажаної висоти газону навіть у вузьких місцях в саду. Тому що лезо з високоякісної сталі оптимально заточене, щоб не залишалося обірваних травинок або нерівностей. Акумуляторна газонокосарка забезпечує надійний і ідеальний результат косіння. Якщо необхідно замінити лезо газонокосарки, достатньо всього лише декількох рухів одним, і операцію можна продовжити: на лузі і на газоні, щоб вдихнути цей неповторний аромат свіжоскошеної трави.
Особливості та переваги
Дуже гостре сталеве лезо
- Використання високоякісної сталі забезпечує акуратні результати різання без будь-яких обірваних травинок.
Проста зміна леза
- Кілька рухів і лезо замінено.
Ефективна форма
- Завдяки продуманій формі леза травинки потрапляють в контейнер без залишку.
Ідеально підібрані аксесуари
- Ніж для газонокосарки ідеально підходить для акумуляторної газонокосарки LMO 18-33 Battery.
Специфікації
Технічні характеристики
|Робоча ширина (см)
|33
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,23
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,286
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|330 x 55 x 11
Області застосування
- Газон