Ідеальний газон потребує ідеального косіння. І це можливо тільки з правильними лезами. Лезо газонокосарки LMO 18-33 Battery з шириною стрижки 33 сантиметри дозволяє досягти бажаної висоти газону навіть у вузьких місцях в саду. Тому що лезо з високоякісної сталі оптимально заточене, щоб не залишалося обірваних травинок або нерівностей. Акумуляторна газонокосарка забезпечує надійний і ідеальний результат косіння. Якщо необхідно замінити лезо газонокосарки, достатньо всього лише декількох рухів одним, і операцію можна продовжити: на лузі і на газоні, щоб вдихнути цей неповторний аромат свіжоскошеної трави.