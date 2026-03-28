Надзвичайно легка, маневрена і зручна: акумуляторна газонокосарка LMO 18-33 Battery робить роботу легшою, ніж будь-коли раніше, навіть на більш складних ділянках газону. Її система скошування 2-в-1 дає користувачам вибір: збирати зрізану траву в травозбірник або розподіляти її по газону в якості натурального добрива за допомогою насадки для мульчування. Акумуляторна газонокосарка також залишає в минулому нерівно відрізані травинки, так як загострені сталеві леза кожен раз залишають чисті зрізи. Зручна м'яка ручка і перемикачі з обох сторін роблять газонокосарку приємною у використанні. Коли контейнер заповнений, зручний індикатор рівня заповнення показує, що його необхідно спорожнити. Додаткові особливості: ключ безпеки в якості замка безпеки для дітей, що запобігає ненавмисному запуску пристрою, направляюча рукоятка, що регулюється по висоті, для зручного робочого положення і складанийдизайн для компактного зберігання.