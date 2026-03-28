Акумуляторна газонокосарка LMO 18-33 Battery
Легка вага і неймовірна маневреність роблять акумуляторну газонокосарку LMO 18-33 Battery неймовірно зручною. Простий спосіб скошування трави в саду.
Надзвичайно легка, маневрена і зручна: акумуляторна газонокосарка LMO 18-33 Battery робить роботу легшою, ніж будь-коли раніше, навіть на більш складних ділянках газону. Її система скошування 2-в-1 дає користувачам вибір: збирати зрізану траву в травозбірник або розподіляти її по газону в якості натурального добрива за допомогою насадки для мульчування. Акумуляторна газонокосарка також залишає в минулому нерівно відрізані травинки, так як загострені сталеві леза кожен раз залишають чисті зрізи. Зручна м'яка ручка і перемикачі з обох сторін роблять газонокосарку приємною у використанні. Коли контейнер заповнений, зручний індикатор рівня заповнення показує, що його необхідно спорожнити. Додаткові особливості: ключ безпеки в якості замка безпеки для дітей, що запобігає ненавмисному запуску пристрою, направляюча рукоятка, що регулюється по висоті, для зручного робочого положення і складанийдизайн для компактного зберігання.
Особливості та переваги
Легкий і маневренийТакий легкий, що його можна легко направити навіть по нерівній поверхні. Маневреність: надзвичайно легко маневрувати навіть навколо перешкод в саду.
Косить до краю газонуГребені збоку газонокосарки вловлюють траву, що росте по краям газону.
Система косіння 2-в-1Зрізана трава збирається в травозбірник під час косіння. Функція мульчування: за допомогою набору для мульчування підстрижена трава розподіляється по газону в якості натурального добрива. Заточений сталевий ніж забезпечує чистий зріз трави.
Компактний дизайн
- Складна напрямна ручка дозволяє економити місце при зберіганні.
- Текстильний травозбірник складається для зменшення місця, яке газонокосарка займає при зберіганні.
Просте регулювання висоти зрізу
- Висота зрізу трави змінюється простим переміщенням ручки (4 положення).
Відображення рівня заповнення
- Покажчик рівня заповнення своєчасно інформує про необхідність спустошення травозбірника.
Інтегрована ручка для перенесення
- Рукоятка складається для зберігання апарату з економією місця.
Ергономічна концепція управління
- Рукоятка газонокосарки адаптується до зросту користувача для виконання робіт в зручній вертикальній позі.
- Приємна на дотик рукоятка зі спіненого полімерного матеріалу для надійного утримання.
- Вимикачі з обох сторін для зручності управління.
Ключ безпеки
- Захист від дітей: виключається ненавмисне включення газонокосарки.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
- Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
- Змінний акумулятор може використовуватися у всіх пристроях на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Робоча ширина (см)
|33
|Висота зрізу трави (мм)
|35 - 65
|Регулювання висоти зрізу
|4x
|Ємність контейнера для збору трави (л)
|35
|Частота обертання (об/хв)
|4000
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Продуктивність від заряду батареї * (м²)
|макс. 125 (2,5 А·год) / макс. 250 (5,0 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 12 (2,5 А·год) / макс. 24 (5,0 А·год)
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|11,6
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1251 x 371 x 992
¹⁾ Висота зрізу: рівень 4
Комплектація
- Версія: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Мульчуючий комплект
- Травозбірник
Оснащення
- Лезо
- Інтегрована ручка для перенесення
- Відображення рівня заповнення
Області застосування
- Газон
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.