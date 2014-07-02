Паперові фільтр-мішки для WD 2.200
Паперові фільтр-мішки (комплект 5 шт.) Виготовлені з міцної папери з високим ступенем фільтрації. Використовуються в моделі пилососа Karcher WD 2.200.
Особливості та переваги
Двошаровий
- Зносостійкість
- Велика ємність фільтра
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|5
|Колір
|коричнева
|Вага (кг)
|0,266
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,335
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|240 x 120 x 7
Області застосування
- Сухе сміття