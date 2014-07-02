Паперові фільтр-мішки для WD 2.200

Паперові фільтр-мішки (комплект 5 шт.) Виготовлені з міцної папери з високим ступенем фільтрації. Використовуються в моделі пилососа Karcher WD 2.200.

Особливості та переваги
Двошаровий
  • Зносостійкість
  • Велика ємність фільтра
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 5
Колір коричнева
Вага (кг) 0,266
Вага (з упаковкою) (кг) 0,335
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 240 x 120 x 7
Сумісна техніка
Області застосування
  • Сухе сміття
