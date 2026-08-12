Щітковий ремінь для WRE 18-55

Запасний нейлоновий щітковий ремінь підходить до апаратів для видалення бур'янів WRE 18-55 і WRE 4 Battery.

Зарослі бур'янами садові доріжки і майданчики з бруківки виглядають неестетично, що змушує шукати способи швидкого і легкого видалення небажаної рослинності. Ефективним вирішенням є апарати для видалення бур'янів від Kärcher WRE 4 Battery і WRE 18-55 - завдяки потужному електродвигуну, високій частоті обертання щіткової головки і, перш за все, високоефективній і не шкідливій поверхні нейлонового щіткового ременя. Щітковий ремінь, зношенний з часом, замінюється дуже швидко і без застосування інструментів, після чого можна відразу продовжити боротьбу з сухим мохом і бур'янами - в зручній вертикальній позі і з чудовим результатом.

Особливості та переваги
Високоефективна нейлонова щетина
Заміна щітки без застосування інструментів
  • Для легкої заміни зношених щетинок
Специфікації

Технічні характеристики

Колір антрацит
Вага (кг) 0,046
Вага (з упаковкою) (кг) 0,091
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 315 x 75 x 18
Сумісна техніка
Області застосування
  • Мох
  • Бур'яни