Щітковий ремінь для WRE 18-55
Запасний нейлоновий щітковий ремінь підходить до апаратів для видалення бур'янів WRE 18-55 і WRE 4 Battery.
Зарослі бур'янами садові доріжки і майданчики з бруківки виглядають неестетично, що змушує шукати способи швидкого і легкого видалення небажаної рослинності. Ефективним вирішенням є апарати для видалення бур'янів від Kärcher WRE 4 Battery і WRE 18-55 - завдяки потужному електродвигуну, високій частоті обертання щіткової головки і, перш за все, високоефективній і не шкідливій поверхні нейлонового щіткового ременя. Щітковий ремінь, зношенний з часом, замінюється дуже швидко і без застосування інструментів, після чого можна відразу продовжити боротьбу з сухим мохом і бур'янами - в зручній вертикальній позі і з чудовим результатом.
Особливості та переваги
Високоефективна нейлонова щетина
Заміна щітки без застосування інструментів
- Для легкої заміни зношених щетинок
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|антрацит
|Вага (кг)
|0,046
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,091
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|315 x 75 x 18
Області застосування
- Мох
- Бур'яни