Зарослі бур'янами садові доріжки і майданчики з бруківки виглядають неестетично, що змушує шукати способи швидкого і легкого видалення небажаної рослинності. Ефективним вирішенням є апарати для видалення бур'янів від Kärcher WRE 4 Battery і WRE 18-55 - завдяки потужному електродвигуну, високій частоті обертання щіткової головки і, перш за все, високоефективній і не шкідливій поверхні нейлонового щіткового ременя. Щітковий ремінь, зношенний з часом, замінюється дуже швидко і без застосування інструментів, після чого можна відразу продовжити боротьбу з сухим мохом і бур'янами - в зручній вертикальній позі і з чудовим результатом.