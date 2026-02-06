Для швидкого і зручного прибирання: 10-метровий запасний шланг високого тиску легко приєднується до апаратів високого тиску Kärcher класів K 4 - K 7 починаючи з 2009 р випуску, оснащеним барабаном для шланга і роз'ємами Quick Connect. Шланг розрахований на температуру до 60 ° C і тиск до 180 бар.