Шланг високого тиску H 10 Q з роз'ємами Quick Connect для апаратів з барабаном
Запасний шланг з роз'ємами Quick Connect для швидкого встановлення. Для будь-яких мінімийок Kärcher класів K 4 - K 7 із барабаном для шлангу (починаючи з 2009 р випуску). Шланг високого тиску довжиною 10 м розрахований на температуру до 60° C і тиск до 180 бар.
Для швидкого і зручного прибирання: 10-метровий запасний шланг високого тиску легко приєднується до апаратів високого тиску Kärcher класів K 4 - K 7 починаючи з 2009 р випуску, оснащеним барабаном для шланга і роз'ємами Quick Connect. Шланг розрахований на температуру до 60 ° C і тиск до 180 бар.
Особливості та переваги
Шланг на заміну 10 м
- Великий радіус дії
Адаптер Quick Connect
- Шланг високого тиску легко підключається до апарату і пістолета - всього одним натисканням. Це береже Ваш час і зусилля.
Система Quick Connect
- Для зручності прибирання
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,89
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,104
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|245 x 264 x 65
Аксесуари
Запчастини для Шланг високого тиску H 10 Q з роз'ємами Quick Connect для апаратів з барабаном
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.