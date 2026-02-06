Шланг високого тиску H 10 Q з роз'ємами Quick Connect для апаратів з барабаном

Запасний шланг з роз'ємами Quick Connect для швидкого встановлення. Для будь-яких мінімийок Kärcher класів K 4 - K 7 із барабаном для шлангу (починаючи з 2009 р випуску). Шланг високого тиску довжиною 10 м розрахований на температуру до 60° C і тиск до 180 бар.

Для швидкого і зручного прибирання: 10-метровий запасний шланг високого тиску легко приєднується до апаратів високого тиску Kärcher класів K 4 - K 7 починаючи з 2009 р випуску, оснащеним барабаном для шланга і роз'ємами Quick Connect. Шланг розрахований на температуру до 60 ° C і тиск до 180 бар.

Особливості та переваги
Шланг на заміну 10 м
  • Великий радіус дії
Адаптер Quick Connect
  • Шланг високого тиску легко підключається до апарату і пістолета - всього одним натисканням. Це береже Ваш час і зусилля.
Система Quick Connect
  • Для зручності прибирання
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,89
Вага (з упаковкою) (кг) 1,104
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 245 x 264 x 65
Аксесуари
Запчастини для Шланг високого тиску H 10 Q з роз'ємами Quick Connect для апаратів з барабаном

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

