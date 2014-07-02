Вузька всмоктуюча насадка для WV 2 / WV 5
Вузька всмоктуюча насадка для віконних пилососів WV 2 або WV 5 шириною 170 мм. Ідельно для вузьких вікон і інших гладкх поверхонь.
Вузька всмоктуюча насадка для віконних пилососів WV 2 або WV 5 шириною 170 мм. Ідельно для вузьких вікон і інших гладкх поверхонь.
Особливості та переваги
Силіконові стяжки
- Прибирання без крапель і брудних розводів
Вузька форма
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,089
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,133
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|225 x 37 x 125
Області застосування
- Гратчасті вікна
- Гладкі поверхні
- Дзеркала
- Керамічна плитка