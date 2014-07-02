Вузька всмоктуюча насадка для WV 2 / WV 5

Вузька всмоктуюча насадка для віконних пилососів WV 2 або WV 5 шириною 170 мм. Ідельно для вузьких вікон і інших гладкх поверхонь.

Вузька всмоктуюча насадка для віконних пилососів WV 2 або WV 5 шириною 170 мм. Ідельно для вузьких вікон і інших гладкх поверхонь.

Особливості та переваги
Силіконові стяжки
  • Прибирання без крапель і брудних розводів
Вузька форма
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Колір чорний
Вага (кг) 0,089
Вага (з упаковкою) (кг) 0,133
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 225 x 37 x 125
Області застосування
  • Гратчасті вікна
  • Гладкі поверхні
  • Дзеркала
  • Керамічна плитка