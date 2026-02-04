Акумуляторний електровіник KB 5

Для ефективного підтримуючого прибирання: акумуляторний електровіник KB 5, що займає мінімум місця, миттєво готовий до роботи і забезпечує ретельне очищення підлоги.

Акумуляторний електровіник KB 5 - ідеальне рішення для підтримуючого прибирання твердих і килимових підлогових покриттів. Легкий і компактний апарат, оснащений літій-іонним акумулятором і універсальною щіткою, ефективно видаляє з підлоги будь-яке сміття. Завдяки подвійному шарніру ним можна легко очистити сходи, ділянки підлоги в кутах, уздовж стін, під стільцями та іншими меблями. Водночас апарат дуже зручний у користуванні: під час проведення прибирання не потрібно нагинатися, ввімкнення та вимкнення здійснюються автоматично, а контейнер для сміття легко витягується з бічної сторони.

Особливості та переваги
Акумуляторний електровіник KB 5: Адаптивна Технологія прибирання Керхер (Karcher Adaptive Cleaning System)
Адаптивна Технологія прибирання Керхер (Karcher Adaptive Cleaning System)
Надійно усуває бруд на твердих і килимових покриттях Інноваційна адаптивна система для оптимального режиму прибирання Оптимізована внутрішня геометрія для оптимального підмітання та заповнення контейнера.
Акумуляторний електровіник KB 5: Контейнер для сміття легко вийняти та встановити знову
Контейнер для сміття легко вийняти та встановити знову
Швидка та легка гігієнічна утилізація сміття без контакту з брудом.
Акумуляторний електровіник KB 5: Поворотний шарнір
Поворотний шарнір
Зручна регульована рукоятка Маневреність Зручне прибирання між стільцями і під меблями
Автоматичне включення
  • Простота включення та виключення
  • Швидкий і простий у використанні
  • Прибирання без нахилів
Універсальна щітка
  • Для оптимального збирання сміття як з твердих, так і з килимових покриттів
  • Легке збирання волосся і хутра тварин
  • Підмітання близько до країв
Універсальну щітку просто зняти і замінити
  • Управління однією рукою
  • Простота очищення щітки
Літій-іонний акумулятор
  • Час роботи від одного заряду на твердих покриттях - 30 хв.
  • Без "ефекту запам'ятовування"
  • Завжди готовий до використання
Зберігання з економією місця
  • Для компактного зберігання
  • Акумуляторний електровіник може зберігатися там, де зручно
Можливість "паркування"
  • Пристрій можна зручно залишити в кімнаті під час коротких перерв у роботі.
Невелика вага
  • Легко переміщати
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Робоча ширина щіток (мм) 210
Ємність контейнера (мл) 370
Напруга акумулятора (В) 3,6
Час роботи від одного заряду на твердих покриттях (хв) 30
Час роботи від одного заряду на килимових покриттях (хв) 20
Тип акумулятора Літій-іонний акумулятор
Напруга (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Колір білий
Маса (без приладдя) (кг) 0,8
Маса з акумулятором (кг) 1,2
Вага (з упаковкою) (кг) 1,476
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 215 x 230 x 1120

Комплектація

  • Зарядний пристрій

Оснащення

  • Універсальна щітка: що знімається
Відео

Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Килими
  • Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
  • Сходи
Загальна інформація
