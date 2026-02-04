Акумуляторний електровіник KB 5 - ідеальне рішення для підтримуючого прибирання твердих і килимових підлогових покриттів. Легкий і компактний апарат, оснащений літій-іонним акумулятором і універсальною щіткою, ефективно видаляє з підлоги будь-яке сміття. Завдяки подвійному шарніру ним можна легко очистити сходи, ділянки підлоги в кутах, уздовж стін, під стільцями та іншими меблями. Водночас апарат дуже зручний у користуванні: під час проведення прибирання не потрібно нагинатися, ввімкнення та вимкнення здійснюються автоматично, а контейнер для сміття легко витягується з бічної сторони.