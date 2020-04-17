Енергоефективний господарський пилосос WD 3 V-17/4/20 розвиває високу силу всмоктування за низької споживаної потужності (лише 1000 Вт). При цьому він оптимально поєднується зі всмоктувальним шлангом і насадкою для підлоги, завдяки чому забезпечуються чудові результати збирання будь-якого сміття - сухого або вологого, великого або дрібного. Цей господарський пилосос, що вражає своєю компактністю, оснащений міцним 17 л пластиковим сміттєзбірником, 4 м кабелем, 2 м всмоктувальним шлангом і фільтр-мішком з нетканого матеріалу. Завдяки нерозбірному патронному фільтру він дає змогу чергувати операції вологого та сухого прибирання без заміни фільтра. Функція видування значно полегшує очищення важкодоступних місць. Для компактного зберігання апарату шланг підвішується на моторній частині, кабель - на спеціальному гаку, а подовжувальні трубки і насадка для підлоги закріплюються на відбійнику. Замки Pull & Push дають змогу дуже легко приєднувати та від'єднувати сміттєзбірник. Рукоятка може зніматися з всмоктувального шланга для прикріплення насадок безпосередньо до нього. Зручна конструкція моторної частини: плоска панель для інструментів, ергономічна ручка для зручного перенесення.