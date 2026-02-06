Очищувач повітря AF 20
Рішення для швидкого очищення повітря в приміщеннях площею до 20 м²*: компактний очищувач повітря AF 20 з фільтром H13 і вугільним фільтром надійно затримує хвороботворні мікроорганізми, дрібний пил, алергени та пахучі речовини.
Чудовий очищувач повітря для маленьких приміщень, дитячих кімнат або окремих робочих місць: апарат AF 20, оснащений системою багатократної фільтрації, очищає повітря в них від алергенів, шкідливих речовин і збудників хвороб. Очищувач надійно очищує повітря в приміщеннях площею до 20 м² (при висоті стелі 3 м) або до 30 м² (при висоті стелі 2,6 м). Іншими його особливостями є наявність фільтра з активованого вугілля та цифрового дисплея, що відображає вміст домішок (часток класу PM2,5 мкг/м³), а також колірного індикатора якості повітря. Крім того, очищувач повітря оснащено функцією таймера, захистом від дітей (функцією блокування), нічним режимом і дуже тихою роботою. Ефективність фільтрації частинок розмірами 0,3 мкм становить 99,95%. Очищувач повітря обладнаний також високоякісним лазерним датчиком для роботи в автоматичному режимі, коли його продуктивність автоматично підлаштовується до ступеня забрудненості повітря. Термін служби фільтрів становить близько 1 року (залежно від забруднення повітря та інтенсивності використання апарату).
Особливості та переваги
Фільтр High Protect 13HEPA-фільтр для видалення патогенних мікроорганізмів і аерозолів. Для зв'язування запахів та пари хімічних речовин.
Система з 2 повітрозабірникамиЗабір повітря з обох боків забезпечує високу пропускну здатність.
ДисплейІндикація якості повітря (змісту домішок у мкг/м³), а також стану фільтру та апарату.
Безшумна робота
- Тихі двигуни та вентилятори у поєднанні з малошумними повітряними каналами.
Автоматичний режим
- Датчик керує роботою апарата автоматично, адаптуючи його продуктивність до якості повітря.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Споживана потужність (Вт)
|24
|Відповідна площа приміщення (м²)
|до 40
|Витрата повітря (м³/год)
|до 220
|Ефективність фільтра в залежності від розмірів частинок (мкм)
|0,3 мкм >= 99,95 %
|Рівні продуктивності
|3
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,02
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|220 x 220 x 346
* Рекомендована площа приміщення при висоті стелі 3 м, 3-кратному повітрообміні протягом години та роботі апарату в режимі максимальної продуктивності.
Оснащення
- Подвійна система фільтрації
- Індикатор заміни фільтра
- Індикація якості повітря
- Сенсорні елементи керування на корпусі апарату
- Автоматичний режим
- Нічний режим
- Функція блокування
- Таймер
Відео
Області застосування
- Комплект запасних фільтрів для очищувача повітря AF 20 – для очищення повітря в приміщеннях
Аксесуари
Запчастини для AF 20
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.