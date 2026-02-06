Очищувач повітря AF 20

Рішення для швидкого очищення повітря в приміщеннях площею до 20 м²*: компактний очищувач повітря AF 20 з фільтром H13 і вугільним фільтром надійно затримує хвороботворні мікроорганізми, дрібний пил, алергени та пахучі речовини.

Чудовий очищувач повітря для маленьких приміщень, дитячих кімнат або окремих робочих місць: апарат AF 20, оснащений системою багатократної фільтрації, очищає повітря в них від алергенів, шкідливих речовин і збудників хвороб. Очищувач надійно очищує повітря в приміщеннях площею до 20 м² (при висоті стелі 3 м) або до 30 м² (при висоті стелі 2,6 м). Іншими його особливостями є наявність фільтра з активованого вугілля та цифрового дисплея, що відображає вміст домішок (часток класу PM2,5 мкг/м³), а також колірного індикатора якості повітря. Крім того, очищувач повітря оснащено функцією таймера, захистом від дітей (функцією блокування), нічним режимом і дуже тихою роботою. Ефективність фільтрації частинок розмірами 0,3 мкм становить 99,95%. Очищувач повітря обладнаний також високоякісним лазерним датчиком для роботи в автоматичному режимі, коли його продуктивність автоматично підлаштовується до ступеня забрудненості повітря. Термін служби фільтрів становить близько 1 року (залежно від забруднення повітря та інтенсивності використання апарату).

Особливості та переваги
Очищувач повітря AF 20: Фільтр High Protect 13
Фільтр High Protect 13
HEPA-фільтр для видалення патогенних мікроорганізмів і аерозолів. Для зв'язування запахів та пари хімічних речовин.
Очищувач повітря AF 20: Система з 2 повітрозабірниками
Система з 2 повітрозабірниками
Забір повітря з обох боків забезпечує високу пропускну здатність.
Очищувач повітря AF 20: Дисплей
Дисплей
Індикація якості повітря (змісту домішок у мкг/м³), а також стану фільтру та апарату.
Безшумна робота
  • Тихі двигуни та вентилятори у поєднанні з малошумними повітряними каналами.
Автоматичний режим
  • Датчик керує роботою апарата автоматично, адаптуючи його продуктивність до якості повітря.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Споживана потужність (Вт) 24
Відповідна площа приміщення (м²) до 40
Витрата повітря (м³/год) до 220
Ефективність фільтра в залежності від розмірів частинок (мкм) 0,3 мкм >= 99,95 %
Рівні продуктивності 3
Колір білий
Маса (без приладдя) (кг) 3,02
Вага (з упаковкою) (кг) 4
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 220 x 220 x 346

* Рекомендована площа приміщення при висоті стелі 3 м, 3-кратному повітрообміні протягом години та роботі апарату в режимі максимальної продуктивності.

Оснащення

  • Подвійна система фільтрації
  • Індикатор заміни фільтра
  • Індикація якості повітря
  • Сенсорні елементи керування на корпусі апарату
  • Автоматичний режим
  • Нічний режим
  • Функція блокування
  • Таймер
Очищувач повітря AF 20
Очищувач повітря AF 20

Відео

Області застосування
  • Комплект запасних фільтрів для очищувача повітря AF 20 – для очищення повітря в приміщеннях
Аксесуари
Запчастини для AF 20

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.