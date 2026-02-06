Очищувач повітря AF 30
Автоматичний очищувач повітря AF 30, що оснащений лазерним датчиком, дисплеєм, фільтром H13 і вугільним фільтром, очищає повітря в приміщеннях площею від 30 до 40 м² від дрібного пилу, алергенів, хвороботворних мікробів і пахучих речовин.
Чудове рішення для очищення повітря в приміщеннях середніх розмірів, наприклад, житлових кімнатах та офісах: апарат AF 30, оснащений системою багатократної фільтрації, видаляє з повітря алергени, шкідливі речовини та хвороботворні мікроорганізми. Очищувач надійно очищує повітря в приміщеннях площею до 30 м² (при висоті стелі 3 м) або до 40 м² (при висоті стелі 2,6 м). Іншими його особливостями є наявність фільтра з активованого вугілля та цифрового дисплея, що відображає вміст домішок (часток класу PM 2,5 мкг/м³), температуру та відносну вологість повітря, а також колірного індикатора якості повітря. Крім того, очищувач повітря оснащено функцією таймера, захистом від дітей (функцією блокування), нічним режимом і дуже тихою роботою. Ефективність фільтрації частинок розмірами 0,3 мкм становить 99,95%. Очищувач повітря обладнаний також високоякісним лазерним датчиком для роботи в автоматичному режимі, коли його продуктивність автоматично підлаштовується до ступеня забрудненості повітря. Термін служби фільтрів становить близько 1 року (залежно від забруднення повітря та інтенсивності використання апарату).
Особливості та переваги
Фільтр High Protect 13Новий фільтр H13 для затримання хвороботворних мікроорганізмів і аерозолів. Для зв'язування запахів та пари хімічних речовин.
Система з 2 повітрозабірникамиЗабір повітря з обох боків забезпечує високу пропускну здатність.
Кольоровий дисплейІндикація температури, вологості та якості повітря, стану фільтра та апарату.
Безшумна робота
- Тихі двигуни та вентилятори у поєднанні з малошумними повітряними каналами.
Автоматичний режим
- Датчик керує роботою апарата автоматично, адаптуючи його продуктивність до якості повітря.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Споживана потужність (Вт)
|36
|Відповідна площа приміщення (м²)
|до 60
|Витрата повітря (м³/год)
|макс. 320
|Ефективність фільтра в залежності від розмірів частинок (мкм)
|0,3 мкм >= 99,95 %
|Рівні продуктивності
|5
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|5,8
|Вага (з упаковкою) (кг)
|7,5
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|260 x 260 x 486
* Рекомендована площа приміщення при висоті стелі 3 м, 3-кратному повітрообміні протягом години та роботі апарату в режимі максимальної продуктивності.
Оснащення
- Подвійна система фільтрації
- Індикатор заміни фільтра
- Індикація якості повітря
- Термометр
- Індикація відносної вологості повітря
- Сенсорні елементи керування на корпусі апарату
- Автоматичний режим
- Нічний режим
- Функція блокування
- Таймер
