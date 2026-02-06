Чудове рішення для очищення повітря в приміщеннях середніх розмірів, наприклад, житлових кімнатах та офісах: апарат AF 30, оснащений системою багатократної фільтрації, видаляє з повітря алергени, шкідливі речовини та хвороботворні мікроорганізми. Очищувач надійно очищує повітря в приміщеннях площею до 30 м² (при висоті стелі 3 м) або до 40 м² (при висоті стелі 2,6 м). Іншими його особливостями є наявність фільтра з активованого вугілля та цифрового дисплея, що відображає вміст домішок (часток класу PM 2,5 мкг/м³), температуру та відносну вологість повітря, а також колірного індикатора якості повітря. Крім того, очищувач повітря оснащено функцією таймера, захистом від дітей (функцією блокування), нічним режимом і дуже тихою роботою. Ефективність фільтрації частинок розмірами 0,3 мкм становить 99,95%. Очищувач повітря обладнаний також високоякісним лазерним датчиком для роботи в автоматичному режимі, коли його продуктивність автоматично підлаштовується до ступеня забрудненості повітря. Термін служби фільтрів становить близько 1 року (залежно від забруднення повітря та інтенсивності використання апарату).