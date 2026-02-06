Акумуляторна газонокосарка LMO 4-18 Dual оснащена 36-вольтним безщітковим електродвигуном і працює від двох 18-вольтних акумуляторів, що забезпечує високу продуктивність та ефективне скошування газонів площею до 450 м². Завдяки малій вазі косарка відзначається високою маневреністю, що дозволяє легко керувати нею на нерівній місцевості та обходити перешкоди. Ширина захвату ножа становить 37 см, а висота зрізу регулюється однією ручкою у п’яти положеннях у діапазоні від 25 до 65 мм, що дозволяє адаптувати пристрій до різних типів газону. Інтелектуальна система керування iPower автоматично регулює швидкість обертання ножа відповідно до характеристик трави, оптимізуючи роботу двигуна та витрату заряду акумулятора. Спеціальні гребінки сприяють точному скошуванню трави вздовж країв газону, забезпечуючи рівномірний результат. Косарна система «2 в 1» дозволяє вибрати між мульчуванням, коли скошена трава рівномірно розподіляється по газону як природне добриво (за умови встановлення мульчувального клина), або збором у травозбірник об'ємом 40 літрів, що зменшує потребу у частому його спорожненні та забезпечує безперервну роботу. Рукоятка регулюється за висотою для максимально комфортного користування, а завдяки складаній конструкції косарку можна зручно зберігати, оскільки вона займає мінімум місця. Для зручного транспортування передбачена велика та міцна ручка, що спрощує перенесення сходами або через нерівності місцевості. Газонокосарка сумісна з усіма акумуляторами Kärcher на платформі Battery Power 18 В, що забезпечує універсальність використання та розширює можливості живлення пристрою.