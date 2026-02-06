Акумуляторна газонокосарка LMO 4-18 Dual

Працює від двох акумуляторів 18 В для потужного двигуна 36 В у поєднанні з шириною стрижки 37 см – ідеально підходить для газонів площею до 450 м².

Акумуляторна газонокосарка LMO 4-18 Dual оснащена 36-вольтним безщітковим електродвигуном і працює від двох 18-вольтних акумуляторів, що забезпечує високу продуктивність та ефективне скошування газонів площею до 450 м². Завдяки малій вазі косарка відзначається високою маневреністю, що дозволяє легко керувати нею на нерівній місцевості та обходити перешкоди. Ширина захвату ножа становить 37 см, а висота зрізу регулюється однією ручкою у п’яти положеннях у діапазоні від 25 до 65 мм, що дозволяє адаптувати пристрій до різних типів газону. Інтелектуальна система керування iPower автоматично регулює швидкість обертання ножа відповідно до характеристик трави, оптимізуючи роботу двигуна та витрату заряду акумулятора. Спеціальні гребінки сприяють точному скошуванню трави вздовж країв газону, забезпечуючи рівномірний результат. Косарна система «2 в 1» дозволяє вибрати між мульчуванням, коли скошена трава рівномірно розподіляється по газону як природне добриво (за умови встановлення мульчувального клина), або збором у травозбірник об'ємом 40 літрів, що зменшує потребу у частому його спорожненні та забезпечує безперервну роботу. Рукоятка регулюється за висотою для максимально комфортного користування, а завдяки складаній конструкції косарку можна зручно зберігати, оскільки вона займає мінімум місця. Для зручного транспортування передбачена велика та міцна ручка, що спрощує перенесення сходами або через нерівності місцевості. Газонокосарка сумісна з усіма акумуляторами Kärcher на платформі Battery Power 18 В, що забезпечує універсальність використання та розширює можливості живлення пристрою.

Особливості та переваги
Потужний 36-вольтний двигун із живленням від двох 18-вольтних акумуляторів.
Збільшує тривалість роботи від одного заряду і термін служби апарату.
Додаткова продуктивність і оптимізований час автономної роботи. Завдяки інтелектуальному управлінню двигуном швидкість автоматично регулюється відповідно до стану трави під час косіння.
Система косіння 2-в-1
  • Зрізана трава збирається в травозбірник під час косіння.
  • Функція мульчування: за допомогою насадки для мульчування підстрижена трава розподіляється по газону в якості натурального добрива.
  • Заточений сталевий ніж забезпечує чистий зріз трави.
Ефективне наповнення контейнера для травозбірника
  • Завдяки оптимізованому потоку повітря травозбірник заповнюється на 95%. Це означає менше часу зупинки під час роботи.
Просте регулювання висоти зрізу
  • Лише одним рухом висоту зрізу можна легко відрегулювати до одного з п’яти рівнів у діапазоні від 25 мм до 65 мм.
Косить до краю газону
  • Гребені збоку газонокосарки вловлюють траву, що росте по краям газону.
Компактний дизайн
  • Текстильний травозбірник складається для зменшення місця, яке газонокосарка займає при зберіганні.
  • Складна напрямна ручка дозволяє економити місце при зберіганні.
Інтегрована ручка для перенесення
  • Рукоятка складається для зберігання апарату з економією місця.
Ергономічна концепція управління
  • Рукоятка газонокосарки адаптується до зросту користувача для виконання робіт в зручній вертикальній позі.
  • Приємна на дотик рукоятка зі спіненого полімерного матеріалу для надійного утримання.
Специфікації

Технічні характеристики

Напруга двигуна (В) 36
Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Робоча ширина (см) 37
Висота зрізу трави (мм) 25 - 65
Регулювання висоти зрізу
Ємність контейнера для збору трави (л) 40
Привід Безщітковий електродвигун
Частота обертання (об/хв) 3500
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 18
Необхідна кількість акумуляторів (шт.) 2
Продуктивність від заряду батареї * (м²) макс. 450 (5,0 А·год)
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 40 (5,0 А·год)
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 14,171
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1222 x 437 x 1002

Комплектація

  • Версії: Без акумуляторів і зарядного пристрою в комплектації
  • Мульчуючий комплект
  • Травозбірник

Оснащення

  • Лезо
  • Направляюча ручка, з регульованою висотою
  • Інтегрована ручка для перенесення
  • Відображення рівня заповнення
Відео

Області застосування
  • Газон
Загальна інформація
