Акумуляторний тример LTR 18-25 Battery Set
Ергономічний, ультралегкий і простий в експлуатації: акумуляторний тример LTR 18-25 Battery. В комплекті з акумулятором та швидко зарядним пристроєм
Акумуляторний тример LTR 18-25 Battery - це безшумний і надійний апарат. Його кручена ліска не тільки гарантує точний зріз, але і легко досягає кожного куточка саду. Подача ліски регулюється автоматично, щоб забезпечити її ідеальну довжину. Більш того, функція зрізання полегшує створення чистих, чітких країв уздовж доріжок і патіо. Акумуляторний тример надзвичайно легкий, а конструкція подвійної рукоятки робить його дуже зручним для зберігання та використання.
Особливості та переваги
Ефективна система різанняЛіска дозволяє скошувати траву в кутах і вузьких місцях. Вита ліска забезпечує акуратний зріз трави з низьким рівнем шуму.
Можливість використання ножаПоворотна головка тримера дозволяє акуратно обробляти краї газону вздовж доріжок або терас.
ПолегшенийЛегкий тример дозволяє без перевтоми скошувати газонну траву.
Автоматичне подовження ліски
- Автоматичне подовження ліски гарантує постійну ефективну роботу.
Ергономічна рукоятка
- Друга рукоятка забезпечує роботу в зручній позі, що зменшує навантаження на опорно-руховий апарат.
Практичний захисний кожух
- Захисний кожух захищає користувача від трави, що розлітається в процесі косіння.
- Можливість зручної укладки інструменту на час перерв в роботі завдяки додатковим опорним точкам.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
- Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
- Змінний акумулятор може використовуватися у всіх пристроях на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Оптимальне використання лез тримера
- Ідеальне рішення для виконання складних робіт, наприклад скошування лугової трави.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Діаметр зрізу (см)
|25
|Різак-стример
|Головка тримера
|Подовження ліски
|автмоатичне
|Геометрія ліски тримера
|скручена
|Діаметр ліски (мм)
|1,6
|Регулятор швидкості обертання
|ні
|Частота обертання (об/хв)
|9500
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Продуктивність від заряду батареї * (м)
|макс. 300 (2,5 А·год) / макс. 600 (5,0 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 30 (2,5 А·год) / макс. 60 (5,0 А·год)
|Колір
|жовтий
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,85
¹⁾ Край газону
Комплектація
- Версія: Акумулятор і зарядний пристрій у комплекті поставки
Оснащення
- Котушка
- Додаткова рукоятка
- Обертальна головка тримера
Області застосування
- Газон
- Краї газонів, наприклад поруч із клумбами або доріжками