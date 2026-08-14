Акумуляторний тример LTR 18-25 Battery Set

Ергономічний, ультралегкий і простий в експлуатації: акумуляторний тример LTR 18-25 Battery. В комплекті з акумулятором та швидко зарядним пристроєм

Акумуляторний тример LTR 18-25 Battery - це безшумний і надійний апарат. Його кручена ліска не тільки гарантує точний зріз, але і легко досягає кожного куточка саду. Подача ліски регулюється автоматично, щоб забезпечити її ідеальну довжину. Більш того, функція зрізання полегшує створення чистих, чітких країв уздовж доріжок і патіо. Акумуляторний тример надзвичайно легкий, а конструкція подвійної рукоятки робить його дуже зручним для зберігання та використання.

Особливості та переваги
Акумуляторний тример LTR 18-25 Battery Set: Ефективна система різання
Ефективна система різання
Ліска дозволяє скошувати траву в кутах і вузьких місцях. Вита ліска забезпечує акуратний зріз трави з низьким рівнем шуму.
Акумуляторний тример LTR 18-25 Battery Set: Можливість використання ножа
Можливість використання ножа
Поворотна головка тримера дозволяє акуратно обробляти краї газону вздовж доріжок або терас.
Акумуляторний тример LTR 18-25 Battery Set: Полегшений
Полегшений
Легкий тример дозволяє без перевтоми скошувати газонну траву.
Автоматичне подовження ліски
  • Автоматичне подовження ліски гарантує постійну ефективну роботу.
Ергономічна рукоятка
  • Друга рукоятка забезпечує роботу в зручній позі, що зменшує навантаження на опорно-руховий апарат.
Практичний захисний кожух
  • Захисний кожух захищає користувача від трави, що розлітається в процесі косіння.
  • Можливість зручної укладки інструменту на час перерв в роботі завдяки додатковим опорним точкам.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
  • Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
  • Змінний акумулятор може використовуватися у всіх пристроях на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Оптимальне використання лез тримера
  • Ідеальне рішення для виконання складних робіт, наприклад скошування лугової трави.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Діаметр зрізу (см) 25
Різак-стример Головка тримера
Подовження ліски автмоатичне
Геометрія ліски тримера скручена
Діаметр ліски (мм) 1,6
Регулятор швидкості обертання ні
Частота обертання (об/хв) 9500
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 18
Продуктивність від заряду батареї * (м) макс. 300 (2,5 А·год) / макс. 600 (5,0 А·год)
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 30 (2,5 А·год) / макс. 60 (5,0 А·год)
Колір жовтий
Вага (з упаковкою) (кг) 1,85

¹⁾ Край газону

Комплектація

  • Версія: Акумулятор і зарядний пристрій у комплекті поставки

Оснащення

  • Котушка
  • Додаткова рукоятка
  • Обертальна головка тримера
Області застосування
  • Газон
  • Краї газонів, наприклад поруч із клумбами або доріжками
Аксесуари
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