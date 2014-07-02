Апарат для чищення килимів BRS 43/500 C
Машина для підтримуючого прибирання BRS 43/500 C забезпечує безперечні результати очищення килимів, які можна використовувати вже через 20 хвилин після очищення. Використання технології інкапсуляції для очищення килимів економить Ваш час та зусилля.
Апарат для підтримуючого прибирання BRS 43/500 C забезпечує чудові результати очищення. Підтримуюче прибирання передбачає розбризкування води з розчином миючого засобу, очищення за допомогою щіток, що обертаються в протилежних напрямках, та всмоктування залишків бруду, що відділились від волокон. Використовуючи швидковисихаючий засіб для очищення килимів RM 768, частки бруду можна збирати вже через 20 хвилин після нанесення розчину. Швидко, просто та ефективно.
Особливості та переваги
2 протилежні напрямки обертання роликів
- Висока ефективність очищення завдяки високому контактному тиску.
- Одночасно глибоко очищує ворс з двох сторін.
- Забезпечує рівномірний контакт з поверхнею також і на нерівностях.
2 в 1
- Очищує і розчісує одночасно.
- Включає в себе контейнер для збору ворсу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність за площею (глибоке очищення / "iCapsol" підтримуюче прибирання) (м²/год)
|300
|Тиск розпилювання, підтримуюче прибирання (бар)
|3,4
|Кількість розпилюваного матеріалу, підтримуюче прибирання (л/хв)
|0,38
|Об’єм баків для чистої / брудної води (л)
|7,5
|Потужність двигуна приводу щітки (Вт)
|370
|Маса (без приладдя) (кг)
|25
|Вага (з упаковкою) (кг)
|32,2
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 470 x 1160
Комплектація
- Інтегрований бак iCapsol
- Кількість роликів: 2 шт.
Оснащення
- Напрямок роботи: Вперед або назад
- Режим iCapsol
Відео