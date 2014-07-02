Швидше, глибше, ефективніше: PW 30/1 легко встановлюється замість стандартної насадки для підлоги та одразу готова до роботи. Завдяки обертовій щітці, що втирає миючий розчин у волокна килимового покриття, і потужному всмоктуванню забруднень – процес очищення значно посилюється, а продуктивність зростає до 35%. Усі дії – розпилення, чистка та всмоктування – виконуються одночасно, за один крок.