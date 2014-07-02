Професійний миючий пилосос PW 30/1 (потужна щітка для Puzzi 30/4)
Щітка PW 30/1 з обертовою роликовою щіткою: підвищує продуктивність очищення миючого пилососа Puzzi 30/4 до 35% та покращує якість прибирання.
Швидше, глибше, ефективніше: PW 30/1 легко встановлюється замість стандартної насадки для підлоги та одразу готова до роботи. Завдяки обертовій щітці, що втирає миючий розчин у волокна килимового покриття, і потужному всмоктуванню забруднень – процес очищення значно посилюється, а продуктивність зростає до 35%. Усі дії – розпилення, чистка та всмоктування – виконуються одночасно, за один крок.
Особливості та переваги
Обертові щітки.Для посилення процесу очищення та вирівнювання ворсу килима.
Покращена ефективність очищенняЗбільшує продуктивність очищення площі до 35%.
Прозоре оглядове вікно.Оглядове вікно на насадці для безперервного контролю за процесом зворотного всмоктування.
Простота управління
- Швидке та просте встановлення замість насадки для підлоги.
- Легкий запуск за допомогою перемикача.
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|70 - 110
|Потужність двигуна приводу щітки (Вт)
|60
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Довжина кабелю. (м)
|7
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|5,9
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|350 x 260 x 835
Чистячий засіб
Запчастини для PW 30/1 (потужна щітка для Puzzi 30/4)
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