Професійний миючий пилосос PW 30/1 (потужна щітка для Puzzi 30/4)

Щітка PW 30/1 з обертовою роликовою щіткою: підвищує продуктивність очищення миючого пилососа Puzzi 30/4 до 35% та покращує якість прибирання.

Швидше, глибше, ефективніше: PW 30/1 легко встановлюється замість стандартної насадки для підлоги та одразу готова до роботи. Завдяки обертовій щітці, що втирає миючий розчин у волокна килимового покриття, і потужному всмоктуванню забруднень – процес очищення значно посилюється, а продуктивність зростає до 35%. Усі дії – розпилення, чистка та всмоктування – виконуються одночасно, за один крок.

Особливості та переваги
Професійний миючий пилосос PW 30/1 (потужна щітка для Puzzi 30/4): Обертові щітки.
Обертові щітки.
Для посилення процесу очищення та вирівнювання ворсу килима.
Професійний миючий пилосос PW 30/1 (потужна щітка для Puzzi 30/4): Покращена ефективність очищення
Покращена ефективність очищення
Збільшує продуктивність очищення площі до 35%.
Професійний миючий пилосос PW 30/1 (потужна щітка для Puzzi 30/4): Прозоре оглядове вікно.
Прозоре оглядове вікно.
Оглядове вікно на насадці для безперервного контролю за процесом зворотного всмоктування.
Простота управління
  • Швидке та просте встановлення замість насадки для підлоги.
  • Легкий запуск за допомогою перемикача.
Специфікації

Технічні характеристики

Макс. продуктивність за площею (м²/год) 70 - 110
Потужність двигуна приводу щітки (Вт) 60
Напруга (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Довжина кабелю. (м) 7
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 5,9
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 350 x 260 x 835
Чистячий засіб
Запчастини для PW 30/1 (потужна щітка для Puzzi 30/4)

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Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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