Затоплені підвали або котловани - це типові області застосування нашого дуже мобільного насоса для стічних вод WWP 45, з міцною сталевою трубчастою рамою, призначеною для роботи у важких умовах експлуатації. Завдяки потужному бензиновому двигуну апарат працює повністю незалежно від зовнішнього джерела живлення і здатний відкачувати до 45 м3 води в годину (750 літрів на хвилину). Він також без проблем відкачує воду, що містить тверді частинки розміром до 30 мм. При необхідності насос також може використовуватися для вирішення інших завдань, наприклад, для водопостачання в сільському господарстві.