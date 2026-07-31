Мотопомпа для брудної води WWP 45
Насос для стічних вод WWP 45 із годинною продуктивністю до 45 м3 води вражає потужним бензиновим двигуном, особливо у тих випадках, коли немає зовнішнього джерела живлення.
Затоплені підвали або котловани - це типові області застосування нашого дуже мобільного насоса для стічних вод WWP 45, з міцною сталевою трубчастою рамою, призначеною для роботи у важких умовах експлуатації. Завдяки потужному бензиновому двигуну апарат працює повністю незалежно від зовнішнього джерела живлення і здатний відкачувати до 45 м3 води в годину (750 літрів на хвилину). Він також без проблем відкачує воду, що містить тверді частинки розміром до 30 мм. При необхідності насос також може використовуватися для вирішення інших завдань, наприклад, для водопостачання в сільському господарстві.
Особливості та переваги
Готовий до експлуатації у важких умовах експлуатаціїМіцна трубчаста сталева рама надійно захищає апарат від пошкоджень. Насос також без проблем відкачує воду, що містить тверді частинки розміром до 30 мм.
Дуже потужнийБезперервна відкачка до 100 м3 води за одну заправку бака. Для швидкого перекачування дуже великих об'ємів води (750 л/хв або 45 м3/год).
Широкий спектр застосуванняШвидке завантаження причепів HD / HDS або контейнерів IB. Може використовуватися для відкачування котлованів, підземних парковок або підземних переходів.
Простота застосування
- Потужні бензинові двигуни EU STAGE V з тяговим пуском і ручним дроселем.
- Висока мобільність і простота транспортування завдяки компактним розмірам і невеликій вазі.
- Зручний доступ до всіх компонентів, які вимагають обслуговування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (м³/год)
|<= 45
|Макс. висота всмоктування (м)
|макс. 7
|Висота подачі (м)
|макс. 25
|Макс. розмір часток бруду (мм)
|макс. 30
|Тип приводу
|Бензин
|Робочий об'єм (см³)
|196
|Потужність двигуна (кВт/л.с.)
|5,1 / 6,9
|Ємність бака (л)
|3,6
|Маса (без приладдя) (кг)
|35,7
|Вага (з упаковкою) (кг)
|40,8
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|629 x 425 x 445
Комплектація
- Повітряна заслінка з ручним керуванням
- Масломірний щуп
- Вхідний сітчастий фільтр
- Хомут для шланга: 3 шт.
- З'єднання шланга: 2 шт.
Відео
Області застосування
- Відкачування великих об'ємів води в будівництві, наприклад, затоплені котловани
- Відкачування великих об'ємів води в муніципалітетах, наприклад, затоплені підвали
- Перекачування великих об'ємів води в сільському господарстві, наприклад, для водопостачання
- Також для швидкого заповнення баків для води, наприклад, в HD трейлерах
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