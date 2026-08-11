Серветки з мікроволокна Premium, червоні, 40 x 40 см, 5 шт
Серветки з мікроволокна, які добре вбирають вологу, розраховані на тривале використання. Призначені для ручного очищення поверхонь. Підходять для видалення будь-яких забруднень із поверхонь усіх видів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип текстилю
|Текстиль багаторазового використання
|Матеріал
|80% PET / 20% PA
|Текстильний матеріал
|мікроволокно
|Температура прання (°C)
|макс. 90
|Рекомендація з прання (°C)
|60
|Цикли прання¹⁾
|прим. 300
|Кількість (шт.)
|5
|Маса продукту / Маса на м² (кг/г/м²)
|0,211 / 250
|Маса з упаковкою (кг)
|0,221
|Розміри (Д × Ш) (мм)
|400 x 400
¹⁾ При дотриманні рекомендованих температур і використанні відповідних миючих засобів. Крім того, термін служби може значно скоротитися при використанні сушильної машини, особливо при високих температурах.
Області застосування
- Поверхні — вологе прибирання