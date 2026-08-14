Компактна, маневрена, тиха, зручна у використанні - це основні відмінності акумуляторної дискової підлогомийної машини з ручним керуванням - BD 43/25 C. Робоча ширина щітки - 43 см, об'єм баку - 25 л. Ця машина ідеально підходить для невеликих, щільно мебльованих площ. Машина дуже проста в експлуатації і забезпечує хороший огляд площі, що очищається. BD 43/25 C оснащена системою упаравленія EASY - всі робочі елементи позначені жовтими інтуїтивно зрозумілими піктограмами, це дозволяє швидко навчити персонал і запустити машину в роботу. Машину дуже легко мити і очищати. Ми рекомендуємо цю машину для ефективного базового і підтримуючого прибирання площ до 900 кв.м. Є можливість вибору: пряма чи вигнута всмоктуюча балка. Всмоктувальна балка замовляється окремо.