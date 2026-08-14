Підлогомийна машина BD 43/25 C Bp Pack
Акумуляторна підлогомиюча машина BD 43/25 C Bp з баком на 25 літрів, з дисковою щіткою і продуктивністю від 900 до 1700 м2/год.
Компактна, маневрена, тиха, зручна у використанні - це основні відмінності акумуляторної дискової підлогомийної машини з ручним керуванням - BD 43/25 C. Робоча ширина щітки - 43 см, об'єм баку - 25 л. Ця машина ідеально підходить для невеликих, щільно мебльованих площ. Машина дуже проста в експлуатації і забезпечує хороший огляд площі, що очищається. BD 43/25 C оснащена системою упаравленія EASY - всі робочі елементи позначені жовтими інтуїтивно зрозумілими піктограмами, це дозволяє швидко навчити персонал і запустити машину в роботу. Машину дуже легко мити і очищати. Ми рекомендуємо цю машину для ефективного базового і підтримуючого прибирання площ до 900 кв.м. Є можливість вибору: пряма чи вигнута всмоктуюча балка. Всмоктувальна балка замовляється окремо.
Особливості та переваги
Надійні і довговічні контрольні елементиРозроблено для щоденної експлуатації Надійна, довговічна конструкція
Простота управління (система EASY)Наочна панель управління зі зрозумілою символікою. Електромагнітний клапан автоматично відключає подачу води при відпусканні запобіжного вимикача. Ряд виділених жовтим кольором елементів управління забезпечують простоту експлуатації
Невелика компактна машинаХороший огляд площі, що прибирається
Великий відсік для всіх стандартних типів батарей
- Проста установка акумуляторів в батарейний відсік
- Підходить для роботи у кілька змін.
Система Home Base
- Опції для кріплення ручного інвентаря (гачки, контейнери)
- Додатковий інвентар для прибирання може перевозитися на корпусі машини
Доступна машина початкового класу з об'ємом бака 25-35л
- Відмінне співвідношення ціна-продуктивність
- Тільки найнеобхідніші функції
Жовті помітні і зручні елементи управління
- Жовте кодування елементів управління спрощує використання і скорочує час навчання персоналу
Пряма або вигнута всмоктувальна балка
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Привід за рахунок обертання щітки
|Робоча ширина щіток (мм)
|430
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|750
|Об’єм баків для чистої / брудної води (л)
|25 / 25
|Теоретична продуктивність по площі (м²/год)
|1720
|Практична продуктивність по площі (м²/год)
|1250
|Батарея (В)
|24
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 2
|Частота обертання щітки (об/хв)
|180
|Тиск притиску щітки (г/см²/кг)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Витрата води (л/хв)
|макс. 2,7
|Споживана потужність (Вт)
|1100
|Колір
|антрацит
Комплектація
- Дискова щітка: 1 шт.
- V-подібна всмоктуюча балка
Оснащення
- Система 2 резервуарів