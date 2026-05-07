Підмітальна машина KM 100/120 R G
Універсальна підмітально-всмоктуюча машина із сидінням для оператора KM 100/120 R G оснащена зручною гідравлічною системою розвантаження бункера та ефективною системою фільтрації на основі круглих фільтрів із механізмом їхнього автоматичного очищення.
Як на сильно запилених зовнішніх територіях, так і в добре провітрюваних приміщеннях: пропонована Kärcher надійна підмітально-всмоктуюча машина з сидінням для оператора KM 100/120 R G вражає широкими функціональними можливостями, чудовими результатами прибирання і можливістю адаптації до найрізноманітніших потреб клієнтів. Завдяки плаваючій підвісці циліндричної щітки вона підходить для очищення поверхонь найрізноманітнішої структури. Місткий бункер (120 л), висувна бічна щітка та висока робоча швидкість (7 км/год) гарантують швидке й ефективне прибирання без небезпеки пошкодження машини та навколишніх предметів. Зручність роботи для оператора забезпечується ергономічною концепцією управління, автоматичним розвантаженням бункера (з підйомом на висоту до 152 см) і чудовою видимістю робочої зони. Система фільтрації на основі круглих фільтрів із площею поверхні 6 м² забезпечує безперервну роботу практично без підйому пилу, до того ж автоматична система очищення фільтрів подвоює термін їхньої служби та захищає здоров'я оператора. Низка опціональних монтажних комплектів дає змогу адаптувати машину практично до будь-яких індивідуальних запитів клієнтів.
Особливості та переваги
Висока продуктивністьВідмінний результат підмітання завдяки системі плаваючої основної щітки. Великий об’єм контейнера для сміття (120 л) для тривалого та безперервного використання. Надійна конструкція та перевірені компоненти зменшують час простою машини.
Зручна та безпечна експлуатаціяВисокий рівень комфорту під час водіння та гідравлічне спорожнення контейнера висотою до 152 см. Просте управління, зрозуміле та ергономічне розташування елементів управління. Логічне з'єднання функцій для запобігання помилок у роботі.
Велика площа фільтрації з автоматичним очищенням фільтраАвтоматичне очищення фільтра з п'ятихвилинними інтервалами та після вимкнення. Ефективне очищення фільтра площею 6 м² подвоює його термін служби. Практично безпильне безперервне підмітання незалежно від обсягу пилу.
Зручне технічне обслуговування та швидкий сервіс
- Усі важливі компоненти легко перевірити та замінити без використання інструментів.
- Продумана концепція кожуха для дуже легкого доступу до всіх компонентів машини.
Специфікації
Технічні характеристики
|Привід ходової частини
|Гідравлічний
|Потужність приводу (кВт)
|6,3
|Тип приводу
|Бензин
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|7000
|Макс. продуктивність по площі з 2 бічними щітками (м²/год)
|8890
|Робоча ширина (мм)
|730
|Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм)
|1000
|Робоча ширина з 2 бічними щітками (мм)
|1270
|Бункер (л)
|120
|Допустимий кут підйому (%)
|18
|Робоча швидкість (км/год)
|7
|Площа поверхні фільтра (м²)
|6
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|572,92
|Робоча маса (кг)
|570
|Вага (з упаковкою) (кг)
|575
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1700 x 1195 x 1370
Комплектація
- Поліефірний круглий фільтр
- Колеса з пневматичними шинами
Оснащення
- Пристрій ручного очищення фільтра
- Автоматичне очищення фільтра
- Плаваюча циліндрична щітка
- Рульовий механізм із підсилювачем
- Регулювання потоку всмоктуваного повітря
- Заслонка для збору крупного сміття
- Принцип перекидання
- Тяговий привід переднього ходу
- Тяговий привід заднього ходу
- Система всмоктування
- Гідравлічне розвантаження бункера
- Використання на відкритому повітрі
- Лічильник напрацювання
- Функція підмітання (можна відключити)
- Каталізатор
- Автоматичне відхилення бічної щітки
- Пневматично керована бічна щітка
- Опціональне кріплення ручного інвентарю Home Base
Області застосування
- Також для невеликих об'єктів таких як (маленькі) майстерні, шкільні подвір'я, станції техобслуговування або автосалони
- Підходить для використання на відкритому повітрі, в місцях навантаження і на будівельних майданчиках