Як на сильно запилених зовнішніх територіях, так і в добре провітрюваних приміщеннях: пропонована Kärcher надійна підмітально-всмоктуюча машина з сидінням для оператора KM 100/120 R G вражає широкими функціональними можливостями, чудовими результатами прибирання і можливістю адаптації до найрізноманітніших потреб клієнтів. Завдяки плаваючій підвісці циліндричної щітки вона підходить для очищення поверхонь найрізноманітнішої структури. Місткий бункер (120 л), висувна бічна щітка та висока робоча швидкість (7 км/год) гарантують швидке й ефективне прибирання без небезпеки пошкодження машини та навколишніх предметів. Зручність роботи для оператора забезпечується ергономічною концепцією управління, автоматичним розвантаженням бункера (з підйомом на висоту до 152 см) і чудовою видимістю робочої зони. Система фільтрації на основі круглих фільтрів із площею поверхні 6 м² забезпечує безперервну роботу практично без підйому пилу, до того ж автоматична система очищення фільтрів подвоює термін їхньої служби та захищає здоров'я оператора. Низка опціональних монтажних комплектів дає змогу адаптувати машину практично до будь-яких індивідуальних запитів клієнтів.