Новий пилосос T 11/1 Classic відрізняється легкою вагою, простотою експлуатації і відмінним співвідношенням ціна-якість. Ідеально підходить для клінінгу, індустрії гостинності та ритейл.

Міцний, надійний, надзвичайно економічний пилосос створює розрідження (вакуум) 235 мбар / 23,5 кПа при потужності споживання всього 850 Вт і, таким чином, гарантує відмінні результати всмоктування з дуже низьким робочим шумом всього 61 дБ (A). Це означає, що їм можна користуватися в будь-який час доби, в тому числі в місцях, з підвищеним вимогою до рівня звуку. При ємності 11 літрів, вага пилососа становить всього 4,2 кг. Має практичну ручку для перенесення і ергономічну форму, стійку до перекидання. T 11/1 Classic дуже компактний, зручний при перенесенні і забезпечує тривалу роботу без втоми. Такі аксесуари, як всмоктувальні трубки і насадка для підлоги, можна зручно розмістити на пилососі. У комплект входить фільтр-мішок з флісу.

Особливості та переваги
Можливість легкого перенесення по сходах (у т. ч. однією рукою). Менша вага за однакового об'єму контейнера порівняно з моделями конкурентів. Продумана конструкція апарату гарантує тривалі періоди роботи без втоми.
Ідеально підходить для роботи в зонах з особливими вимогами до рівня шуму і в темний час доби. Низький рівень шуму під час роботи захищає користувача.
Кабель живлення завжди може бути акуратно зберігатися для транспортування Практичне зберігання кабелю.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Розрідження (мбар/кПа) 235 / 23,5
Витрата повітря (л/с) 40
Споживана потужність (Вт) 850
Об'єм сміттєзбірника (л) 11
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 35
Довжина кабелю. (м) 7,5
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 61
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 3,915
Вага (з упаковкою) (кг) 5,901
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 385 x 285 x 385

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 2 м
  • Коліно: Пластик
  • Кількість всмоктувальних трубок: 3 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 350 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
  • Комбінована насадка для підлоги.
  • Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
  • Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
  • Фільтр захисту електродвигуна
  • Стаціонарний основний фільтр: з нетканого матеріалу

Оснащення

  • Матеріал контейнера для сміття.: Пластик
  • Тримач для кабелю живлення
  • Інтегрований органайзер для аксесуарів
Відео

Області застосування
  • Широкі можливості застосування на об'єктах з високими санітарними вимогами
  • Ідеальне рішення для клінінгових компаній, прибирання в готелях, ресторанах та магазинах
  • Для твердих поверхонь, таких як кахель, природний камінь, ПВХ, лінолеум.
  • Килимове покриття.
Аксесуари
Запчастини для T 11/1 Classic

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
