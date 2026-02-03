Професійний пилосос сухого прибирання T 8/1 L

Переносний пилосос T 8/1 L з ремнем через плече для майстрів і умільців, вражає міцною конструкцією, надзвичайно легкий і зручний.

Професійний пилосос для прибирання сухого сміття T 8/1 L, пропонується спеціально для майстрів і умільців, оскільки він розроблений спеціально для задоволення їхніх потреб. Міцний і потужний, оснащений ергономічним ременем для перенесення, буде ефективний при ремонті і на будь-якому будівництві. Його надзвичайно легка вага при достатньому обсязі бака, не тільки полегшує транспортування, але й означає, що він може бути використаний для роботи там, де важко використовувати важкі пилососи, наприклад, на сходових прольотах, драбинах і лісах, або в приміщеннях, щільно заставлених меблями, наприклад - залах для глядачів в кінотеатрі. Відсутність коліс у пилососа підвищує його стійкість. Пилосос сертифікований по класу пилу "L", що означає, що він може використовуватися у відповідному цій категорії пиловому середовищі. Металеві трубки і насадки можуть зручно зберігатися на корпусі пилососа.

Особливості та переваги
Професійний пилосос сухого прибирання T 8/1 L: Ергономічний ремінь для перенесення
Ергономічний ремінь для перенесення
Легко переносити і працювати на сходах і драбинах
Професійний пилосос сухого прибирання T 8/1 L: Безпечні варіанти для зберігання аксесуарів
Безпечні варіанти для зберігання аксесуарів
Приналежності зберігаються безпосередньо на задній стороні корпусу, шланг і шнур живлення надійно закріплені.
Професійний пилосос сухого прибирання T 8/1 L: Невелика вага
Невелика вага
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Розрідження (мбар/кПа) 235 / 23,5
Витрата повітря (л/с) 40
Споживана потужність (Вт) 850
Об'єм сміттєзбірника (л) 8
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 35
Довжина кабелю. (м) 7,5
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 62
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 3,5
Вага (з упаковкою) (кг) 5,7
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 375 x 285 x 320

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 2 м
  • Коліно: Пластик
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 480 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
  • Комбінована насадка для підлоги.
  • Щілинна насадка
  • Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
  • Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
  • Фільтр захисту електродвигуна
  • Стаціонарний основний фільтр: з нетканого матеріалу
  • Ремінь для перенесення.

Оснащення

  • Матеріал контейнера для сміття.: Пластик
  • Інтегрований органайзер для аксесуарів
Професійний пилосос сухого прибирання T 8/1 L
Професійний пилосос сухого прибирання T 8/1 L

Відео

Області застосування
  • Для ретельного очищення будь-яких підлогових покриттів - від твердих до килимових.
  • Прибирання сходів – без проблем
Аксесуари
Запчастини для T 8/1 L

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


