Професійний пилосос сухого прибирання T 8/1 L
Переносний пилосос T 8/1 L з ремнем через плече для майстрів і умільців, вражає міцною конструкцією, надзвичайно легкий і зручний.
Професійний пилосос для прибирання сухого сміття T 8/1 L, пропонується спеціально для майстрів і умільців, оскільки він розроблений спеціально для задоволення їхніх потреб. Міцний і потужний, оснащений ергономічним ременем для перенесення, буде ефективний при ремонті і на будь-якому будівництві. Його надзвичайно легка вага при достатньому обсязі бака, не тільки полегшує транспортування, але й означає, що він може бути використаний для роботи там, де важко використовувати важкі пилососи, наприклад, на сходових прольотах, драбинах і лісах, або в приміщеннях, щільно заставлених меблями, наприклад - залах для глядачів в кінотеатрі. Відсутність коліс у пилососа підвищує його стійкість. Пилосос сертифікований по класу пилу "L", що означає, що він може використовуватися у відповідному цій категорії пиловому середовищі. Металеві трубки і насадки можуть зручно зберігатися на корпусі пилососа.
Особливості та переваги
Ергономічний ремінь для перенесенняЛегко переносити і працювати на сходах і драбинах
Безпечні варіанти для зберігання аксесуарівПриналежності зберігаються безпосередньо на задній стороні корпусу, шланг і шнур живлення надійно закріплені.
Невелика вага
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Розрідження (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Витрата повітря (л/с)
|40
|Споживана потужність (Вт)
|850
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|8
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Довжина кабелю. (м)
|7,5
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|62
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,7
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|375 x 285 x 320
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 2 м
- Коліно: Пластик
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 480 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
- Комбінована насадка для підлоги.
- Щілинна насадка
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
- Фільтр захисту електродвигуна
- Стаціонарний основний фільтр: з нетканого матеріалу
- Ремінь для перенесення.
Оснащення
- Матеріал контейнера для сміття.: Пластик
- Інтегрований органайзер для аксесуарів
Відео
Області застосування
- Для ретельного очищення будь-яких підлогових покриттів - від твердих до килимових.
- Прибирання сходів – без проблем
Аксесуари
Запчастини для T 8/1 L
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.