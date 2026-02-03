Професійний пилосос для прибирання сухого сміття T 8/1 L, пропонується спеціально для майстрів і умільців, оскільки він розроблений спеціально для задоволення їхніх потреб. Міцний і потужний, оснащений ергономічним ременем для перенесення, буде ефективний при ремонті і на будь-якому будівництві. Його надзвичайно легка вага при достатньому обсязі бака, не тільки полегшує транспортування, але й означає, що він може бути використаний для роботи там, де важко використовувати важкі пилососи, наприклад, на сходових прольотах, драбинах і лісах, або в приміщеннях, щільно заставлених меблями, наприклад - залах для глядачів в кінотеатрі. Відсутність коліс у пилососа підвищує його стійкість. Пилосос сертифікований по класу пилу "L", що означає, що він може використовуватися у відповідному цій категорії пиловому середовищі. Металеві трубки і насадки можуть зручно зберігатися на корпусі пилососа.