Легко и удобно: пылесосом, оснащенным патронным фильтром, можно производить уборку без установки дополнительного фильтр-мешка. При этом фильтр устанавливается и снимается одним поворотом, без использования отдельного фиксирующего элемента. Патронный фильтр, гарантирующий оптимальное задержание пыли, подходит к хозяйственным пылесосам Kärcher моделей WD 1 Compact Battery, WD 2, WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery, KWD 1 – KWD 3, а также к моющим пылесосам Kärcher SE 4001 и SE 4002.