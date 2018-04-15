Легко та зручно: пилососом, оснащеним патронним фільтром, можна робити прибирання без встановлення додаткового фільтр-мішка. При цьому фільтр встановлюється та знімається одним поворотом, без використання окремого фіксуючого елемента. Патронний фільтр, що гарантує оптимальне затримання пилу, підходить до господарських пилососів Kärcher моделей WD 1 Compact Battery, WD 2, WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery, KWD 1 – KWD 3, а також до миючих пилососів Kärcher SE 4002 .