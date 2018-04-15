Картриджний фільтр для WD/SE

Патронний фільтр дозволяє протягом тривалого часу здійснювати прибирання без додаткового фільтр-мішка. Підходить, зокрема, до господарських та миючих пилососів Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1 – KWD 3, SE 4001 та SE 4002.

Легко та зручно: пилососом, оснащеним патронним фільтром, можна робити прибирання без встановлення додаткового фільтр-мішка. При цьому фільтр встановлюється та знімається одним поворотом, без використання окремого фіксуючого елемента. Патронний фільтр, що гарантує оптимальне затримання пилу, підходить до господарських пилососів Kärcher моделей WD 1 Compact Battery, WD 2, WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery, KWD 1 – KWD 3, а також до миючих пилососів Kärcher SE 4002 .

Особливості та переваги
Патронний (картриджний) фільтр.
  • Чергування операцій вологого і сухого прибирання без заміни фільтра.
  • Просте встановлення та від'єднання фільтра шляхом повороту, без використання додаткового фіксуючого елемента.
Підходить до господарських пилососів Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3, MV 2 , MV 3
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Колір коричнева
Вага (кг) 0,3
Вага (з упаковкою) (кг) 0,182
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 122 x 122 x 115
Області застосування
  • Дрібне сміття
  • Крупне сміття
  • Рідини
