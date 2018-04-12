При своїй компактній конструкції господарський пилосос WD 2 Plus V-12/4/18/C вражає високою силою всмоктування та енергоефективністю – споживана потужність становить лише 1000 Вт. Він гарантує чудові результати збору сухого та вологого сміття як дрібних, так і великих розмірів. Цей господарський пилосос оснащений ударостійким 12-літровим пластиковим сміттєзбірником, 4-метровим кабелем, всмоктувальним шлангом довжиною 1,8 м з прямою рукояткою, насадкою для підлоги зі вставками і фільтр-мішком з нетканого матеріалу. Нерозбірний патронний фільтр, що дозволяє змінювати операції збору сухого та вологого сміття без заміни фільтра, легко приєднується простим поворотом за годинниковою стрілкою. Крім того, в апараті передбачено практичну функцію видування для видалення сміття з місць, що не дозволяють зібрати його пилососом. Плоска поверхня моторної частини забезпечує надійне укладання інструментів та різних дрібних предметів, а для швидкого та зручного закріплення подовжувальних трубок та насадки для підлоги на час перерв у роботі у відбійнику сформовані спеціальні тримачі. Крім того, апарат вражає компактністю при зберіганні, зручністю розміщення приладдя, замками Pull & Push та ручкою ергономічної форми, що забезпечує зручне перенесення.