Господарський пилосос WD 2 Plus V-12/4/18/C
З функцією видування та нерозбірним патронним фільтром: господарський пилосос Kärcher WD 2 Plus V-12/4/18/C, оснащений 12-літровим пластиковим сміттєзбірником, 4-метровим кабелем та всмоктувальним шлангом довжиною 1,8 м.
При своїй компактній конструкції господарський пилосос WD 2 Plus V-12/4/18/C вражає високою силою всмоктування та енергоефективністю – споживана потужність становить лише 1000 Вт. Він гарантує чудові результати збору сухого та вологого сміття як дрібних, так і великих розмірів. Цей господарський пилосос оснащений ударостійким 12-літровим пластиковим сміттєзбірником, 4-метровим кабелем, всмоктувальним шлангом довжиною 1,8 м з прямою рукояткою, насадкою для підлоги зі вставками і фільтр-мішком з нетканого матеріалу. Нерозбірний патронний фільтр, що дозволяє змінювати операції збору сухого та вологого сміття без заміни фільтра, легко приєднується простим поворотом за годинниковою стрілкою. Крім того, в апараті передбачено практичну функцію видування для видалення сміття з місць, що не дозволяють зібрати його пилососом. Плоска поверхня моторної частини забезпечує надійне укладання інструментів та різних дрібних предметів, а для швидкого та зручного закріплення подовжувальних трубок та насадки для підлоги на час перерв у роботі у відбійнику сформовані спеціальні тримачі. Крім того, апарат вражає компактністю при зберіганні, зручністю розміщення приладдя, замками Pull & Push та ручкою ергономічної форми, що забезпечує зручне перенесення.
Особливості та переваги
Патронний (картриджний) фільтр.Для зміни операцій вологого та сухого прибирання без заміни фільтра. Просте встановлення та від'єднання фільтра шляхом повороту, без використання додаткового фіксуючого елемента.
Практичне зберігання аксесуарівЗручне та компактне зберігання приладдя та їх постійне знаходження під рукою. Зберігання апарату з економією місця.
Практична функція видуванняПрактична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити Легке видалення бруду, наприклад з гравійної доріжки.
Флісовий фільтр-мішок
- 3-шаровий нетканий матеріал, міцний на розрив.
- Для тривалої роботи зі стабільною силою всмоктування та ефективною фільтрацією пилу.
Панель для укладання дрібних предметів
- Для надійного укладання інструментів та дрібних предметів (цвяхів, шурупів тощо).
Зручне паркувальне положення.
- На час перерв у роботі подовжувальна трубка зі шлангом і насадкою для підлоги швидко закріплюється на корпусі пилососа.
Можливість закріплення рукоятки на корпусі пилососу
- На час перерв у роботі ручка швидко закріплюється у верхній частині пилососа.
Оптимальне поєднання апарату з всмоктувальним шлангом та насадкою для підлоги.
- Забезпечує оптимальні результати збору будь-якого сміття – сухого чи вологого, великого чи дрібного.
- Максимальна зручність і універсальність використання.
Система блокування "Pull&Push"
- Для простого, швидкого і надійного відкривання і закривання контейнера.
Ергономічна ручка для перенесення
- Можливість легкого та зручного транспортування апарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|1000
|Потужність всмоктування (Вт)
|220
|Розрідження (мбар)
|макс. 220
|Витрата повітря (л/с)
|макс. 43
|Ємність контейнера (л)
|12
|Матеріал контейнера для сміття.
|Пластик
|Кольоровий елемент
|Моторна частина жовтий Контейнер жовтий Відбійник апарату жовтий
|Довжина кабелю (м)
|4
|Номін. діаметр аксесуарів (мм)
|35
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|74
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,252
|Вага (з упаковкою) (кг)
|6,139
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|349 x 328 x 378
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 1.8 м
- Тип всмоктувального шлангу: з прямою рукояткою
- Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 0.5 м
- Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
- Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття: зі вставками
- Щілинна насадка
- Патронний (картриджний) фільтр.: 1 шт., Целюлоза
- Флісовий фільтр-мішок: 1 шт., 3-шаровий
Оснащення
- Поворотний вимикач (вкл/викл)
- Функція повітродувки
- Закріплення рукоятки у верхній частині апарату
- Додаткові тримачі для приладдя у верхній частині апарату
- Простір для зберігання дрібних предметів
- Складна ручка для транспортування
- Можливість "паркування"
- Зберігання аксесуарів на пристрої
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Коліщатка без гальма: 4 шт.
Відео
Області застосування
- Тераси
- Салон автомобіля
- Гараж
- Прибирання в підвалі
- Рідини
- Прибирання на вході до будинку
- Прибирання у майстерні
Аксесуари
Запчастини для WD 2 Plus V-12/4/18/C
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.