Без дротів, без обмежень: бездротовий господарський пилосос WD 3-18 S, реалізований на акумуляторній платформі Kärcher Battery Power 18 В, відрізняється компактністю, універсальними можливостями та максимальною мобільністю. Апарат, що оптимально поєднується з 2-метровим всмоктувальним шлангом і насадкою для підлоги, забезпечує швидкий збір дрібного або великого вологого і сухого сміття. Він укомплектований міцним 17-літровим баком для сміття із нержавіючої сталі, нерозбірним патронним фільтром та фільтр-мішком з нетканого матеріалу. Всмоктуючий шланг може підвішуватися у верхній частині апарату для компактного та акуратного зберігання. Іншими особливостями апарату є практична функція видування для видалення сміття з важкодоступних місць, наявність майданчика для укладання інструментів та дрібних деталей, зручний поворотний вимикач, ергономічна ручка для перенесення та замки Pull & Push, що дозволяють легко приєднувати та від'єднувати бак для сміття. Для зручного закріплення подовжувальних трубок та насадки для підлоги на час перерв у роботі або зберігання передбачені тримачі у відбійнику пилососу.