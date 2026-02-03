При своїй компактній конструкції апарат KWD 1 W V-12/2/18 із моторною частиною чорного кольору вражає високою силою всмоктування та енергоефективністю – споживана потужність становить лише 1000 Вт. Він гарантує чудові результати збору сухого та вологого сміття як дрібних, так і великих розмірів. Цей господарський пилосос оснащений міцним 12-літровим пластмасовим сміттєзбірником, 2-метровим кабелем, встмоктуючим шлангом довжиною 1,8 м з прямою рукояткою, насадкою для підлоги зі вставками, поролоновим фільтром і фільтр-мішком з нетканого матеріалу. Крім того, в ньому передбачено практичну функцію видування для видалення сміття з місць, що не дозволяють збирати його пилососом. Панель у верхній частині апарата забезпечує надійне укладання інструментів та дрібних деталей, таких як цвяхи або шурупи. Крім того, апарат вражає компактністю при зберіганні, зручністю розміщення приладдя, замками Pull & Push та ручкою ергономічної форми, що забезпечує зручне перенесення.