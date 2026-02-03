Господарський пилосос KWD 1 W V-12/2/18

Компактний та енергоефективний господарський пилосос, що має високу силу всмоктування KWD 1 W V-12/2/18 вражає 12-літровим пластмасовим сміттєзбірником, 2-метровим кабелем, всмоктувальним шлангом довжиною 1,8 м, а також наявністю функції видування та 4 поворотні ролики для зручності переміщення.

При своїй компактній конструкції апарат KWD 1 W V-12/2/18 із моторною частиною чорного кольору вражає високою силою всмоктування та енергоефективністю – споживана потужність становить лише 1000 Вт. Він гарантує чудові результати збору сухого та вологого сміття як дрібних, так і великих розмірів. Цей господарський пилосос оснащений міцним 12-літровим пластмасовим сміттєзбірником, 2-метровим кабелем, встмоктуючим шлангом довжиною 1,8 м з прямою рукояткою, насадкою для підлоги зі вставками, поролоновим фільтром і фільтр-мішком з нетканого матеріалу. Крім того, в ньому передбачено практичну функцію видування для видалення сміття з місць, що не дозволяють збирати його пилососом. Панель у верхній частині апарата забезпечує надійне укладання інструментів та дрібних деталей, таких як цвяхи або шурупи. Крім того, апарат вражає компактністю при зберіганні, зручністю розміщення приладдя, замками Pull & Push та ручкою ергономічної форми, що забезпечує зручне перенесення.

Особливості та переваги
Господарський пилосос KWD 1 W V-12/2/18: Компактність конструкції
Компактність конструкції
Гнучкість у застосуванні та широкі функціональні можливості. Зберігання апарата з економією місця.
Господарський пилосос KWD 1 W V-12/2/18: Практична функція видування
Практична функція видування
Практична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити Легке видалення бруду, наприклад з гравійної доріжки.
Господарський пилосос KWD 1 W V-12/2/18: Флісовий фільтр-мішок
Флісовий фільтр-мішок
3-шаровий нетканий матеріал, міцний на розрив. Для тривалої роботи зі стабільною силою всмоктування та ефективною фільтрацією пилу.
Панель для укладання дрібних предметів
  • Для надійного укладання інструментів та дрібних предметів (цвяхів, шурупів тощо).
Можливість закріплення рукоятки на корпусі пилососу
  • На час перерв у роботі ручка швидко закріплюється у верхній частині пилососа.
Оптимальне поєднання апарату з всмоктувальним шлангом та насадкою для підлоги.
  • Забезпечує оптимальні результати збору будь-якого сміття – сухого чи вологого, великого чи дрібного.
  • Максимальна зручність і універсальність використання.
Система блокування "Pull&Push"
  • Для простого, швидкого і надійного відкривання і закривання контейнера.
Ергономічна ручка для перенесення
  • Можливість легкого та зручного транспортування апарату.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 1000
Потужність всмоктування (Вт) 220
Розрідження (мбар) макс. 220
Витрата повітря (л/с) макс. 43
Ємність контейнера (л) 12
Матеріал контейнера для сміття. Пластик
Кольоровий елемент Моторна частина чорний Контейнер жовтий
Довжина кабелю (м) 2
Номін. діаметр аксесуарів (мм) 35
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 74
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 3,579
Вага (з упаковкою) (кг) 5,511
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 349 x 328 x 378

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 1.8 м
  • Тип всмоктувального шлангу: з прямою рукояткою
  • Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 0.5 м
  • Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
  • Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття: зі вставками
  • Щілинна насадка
  • Флісовий фільтр-мішок: 1 шт., 3-шаровий
  • Поролонновий фільтр: 1 шт.

Оснащення

  • Поворотний вимикач (вкл/викл)
  • Функція повітродувки
  • Закріплення рукоятки у верхній частині апарату
  • Додаткові тримачі для приладдя у верхній частині апарату
  • Простір для зберігання дрібних предметів
  • Складна ручка для транспортування
  • Зберігання аксесуарів на пристрої
  • Коліщатка без гальма: 4 шт.
Господарський пилосос KWD 1 W V-12/2/18
Області застосування
  • Тераси
  • Салон автомобіля
  • Гараж
  • Прибирання в підвалі
  • Рідини
  • Прибирання на вході до будинку
  • Прибирання у майстерні
Аксесуари
Запчастини для KWD 1 W V-12/2/18

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

