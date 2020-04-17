Господарський пилосос WD 3 P V-17/4/20
Чудове рішення для прибирання в домашній майстерні: господарський пилосос Kärcher WD 3 P V-17/4/20 з 17-літровим пластиковим сміттєзбірником, 4-метровим кабелем, 2-метровим всмоктувальним шлангом, нерозбірним патронним фільтром і штепсельною розетцкою для підключення електроінструментів.
Енергоефективний апарат WD 3 P V-17/4/20 розвиває високу силу всмоктування при низькій споживаній потужності (лише 1000 Вт). При цьому він оптимально поєднується з всмоктувальним шлангом і з насадкою для підлоги, завдяки чому забезпечуються чудові результати збору будь-якого сміття - сухого або вологого, великого або дрібного. Цей господарський пилосос, що вражає своєю компактністю, оснащений міцним 17-літровим пластиковим сміттєзбірником, 4-метровим кабелем, 2-метровим всмоктувальним шлангом і фільтр-мішком з нетканого матеріалу. Завдяки нерозбірному патронному фільтру він дозволяє змінювати операції вологого та сухого прибирання без заміни фільтра. Вбудована штепсельна розетка з автоматикою вмикання/відключення дозволяє підключати до нього електроінструменти (лобзики, шліфувальні машини тощо) для негайного збирання пилу та стружки, що утворюються під час виконання робіт з ними. Функція видування значно полегшує очищення важкодоступних місць. Для компактного зберігання апарата шланг підвішується на моторній частині, кабель – на спеціальному гаку, а подовжувальні трубки та насадка для підлоги закріплюються на відбійнику. Замки Pull & Push дозволяють дуже легко приєднувати та від'єднувати сміттєзбірник. Рукоятка може зніматися з всмоктувального шланга для прикріплення насадок безпосередньо до нього.
Особливості та переваги
Штепсельна розетка з автоматикою увімкнення/вимкнення для роботи з електроінструментамиПостійний збір пилу та стружки, що утворюються при струганні, пилянні або шліфуванні. Пилосос автоматично вмикається / вимикається одночасно з електроінструментом
Патронний (картриджний) фільтр.Для зміни операцій вологого та сухого прибирання без заміни фільтра. Просте встановлення та від'єднання фільтра шляхом повороту, без використання додаткового фіксуючого елемента.
Зручне і практичне зберігання кабелю і аксесуарівЗручне та компактне зберігання приладдя та їх постійне знаходження під рукою. Безпечне зберігання з'єднувального кабелю на вбудованому гаку.
Зберігання шланга на корпусі пристрою
- Компактне підвішування всмоктувального шланга у верхній частині апарату.
- Простота фіксації, зручність як для правшів, так і для шульг.
Панель для укладання дрібних предметів
- Для надійного укладання інструментів та дрібних предметів (цвяхів, шурупів тощо).
Практична функція видування
- Практична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити
- Легке видалення сміття, у тому числі з гравійних доріжок.
- Дбайливе очищення чутливих поверхонь або предметів, що потребують делікатного поводження.
Флісовий фільтр-мішок
- 3-шаровий нетканий матеріал, міцний на розрив.
- Для тривалої роботи зі стабільною силою всмоктування та ефективною фільтрацією пилу.
Можливість закріплення рукоятки на корпусі пилососу
- На час перерв у роботі ручка швидко закріплюється у верхній частині пилососа.
Знімна ручка
- Можливість приєднання насадок прямо до всмоктуючого шлангу.
- Простота прибирання навіть у важкодоступних місцях.
Оптимальне поєднання апарату з всмоктувальним шлангом та насадкою для підлоги.
- Забезпечує оптимальні результати збору будь-якого сміття – сухого чи вологого, великого чи дрібного.
- Максимальна зручність і універсальність використання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|1000
|Номінальна потужність вбудованої штепсельної розетки (Вт)
|хв. 100 - макс. 2100
|Потужність всмоктування (Вт)
|230
|Розрідження (мбар)
|макс. 230
|Витрата повітря (л/с)
|макс. 45
|Ємність контейнера (л)
|17
|Матеріал контейнера для сміття.
|Пластик
|Кольоровий елемент
|Моторна частина жовтий Контейнер жовтий Відбійник апарату жовтий
|Довжина кабелю (м)
|4
|Номін. діаметр аксесуарів (мм)
|35
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|74
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,858
|Вага (з упаковкою) (кг)
|7,166
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|349 x 328 x 492
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 2 м
- Тип всмоктувального шлангу: з вигнутою рукояткою
- Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
- Знімна ручка
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 0.5 м
- Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
- Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття: зі вставками
- Щілинна насадка
- Адаптер для підключення електроінструментів
- Патронний (картриджний) фільтр.: Целюлоза
- Флісовий фільтр-мішок: 1 шт., 3-шаровий
Оснащення
- Розетка з автоматикою увімкнення/вимкнення
- Поворотний вимикач (вкл/викл)
- Функція повітродувки
- Закріплення рукоятки у верхній частині апарату
- Зберігання шланга на корпусі пристрою
- Додаткові тримачі для приладдя у верхній частині апарату
- Простір для зберігання дрібних предметів
- Складна ручка для транспортування
- Тримач для кабелю живлення
- Можливість "паркування"
- Зберігання аксесуарів на пристрої
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Коліщатка без гальма: 4 шт.
Області застосування
- Прибирання у майстерні
- Тераси
- Салон автомобіля
- Гараж
- Прибирання в підвалі
- Рідини
- Прибирання на вході до будинку
