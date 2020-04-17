Енергоефективний апарат WD 3 P V-17/4/20 розвиває високу силу всмоктування при низькій споживаній потужності (лише 1000 Вт). При цьому він оптимально поєднується з всмоктувальним шлангом і з насадкою для підлоги, завдяки чому забезпечуються чудові результати збору будь-якого сміття - сухого або вологого, великого або дрібного. Цей господарський пилосос, що вражає своєю компактністю, оснащений міцним 17-літровим пластиковим сміттєзбірником, 4-метровим кабелем, 2-метровим всмоктувальним шлангом і фільтр-мішком з нетканого матеріалу. Завдяки нерозбірному патронному фільтру він дозволяє змінювати операції вологого та сухого прибирання без заміни фільтра. Вбудована штепсельна розетка з автоматикою вмикання/відключення дозволяє підключати до нього електроінструменти (лобзики, шліфувальні машини тощо) для негайного збирання пилу та стружки, що утворюються під час виконання робіт з ними. Функція видування значно полегшує очищення важкодоступних місць. Для компактного зберігання апарата шланг підвішується на моторній частині, кабель – на спеціальному гаку, а подовжувальні трубки та насадка для підлоги закріплюються на відбійнику. Замки Pull & Push дозволяють дуже легко приєднувати та від'єднувати сміттєзбірник. Рукоятка може зніматися з всмоктувального шланга для прикріплення насадок безпосередньо до нього.