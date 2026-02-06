Акумуляторний господарський пилосос WD 2-18
Бездротовий господарський пилосос WD 2-18, реалізований на акумуляторній платформі Battery Power 18 В, забезпечує максимальну мобільність. Він оснащений 12-літровим пластмасовим сміттєзбірником і всмоктувальним шлангом довжиною 1,8 м. В апараті передбачена функція видування.
Бездротовий господарський пилосос WD 2-18, реалізований на акумуляторній платформі Kärcher Battery Power 18 В, вирізняється компактністю, універсальними можливостями та максимальною мобільністю. Апарат, всмоктувальний шланг завдовжки 1,8 м і насадка для підлоги зі вставками оптимально поєднуються одна з одною та забезпечують швидке збирання дрібного або великого вологого й сухого сміття. Пилосос комплектується ударостійким пластмасовим сміттєзбірником об'ємом 12 л і фільтр-мішком із нетканого матеріалу. Всмоктувальний шланг може підвішуватися у верхній частині апарата для компактного й акуратного зберігання. Іншими особливостями апарата є практична функція видування для видалення сміття з важкодоступних місць, наявність майданчика для укладання інструментів і дрібних деталей, зручний поворотний вимикач, ергономічна ручка для перенесення і замки Pull & Push, що дають змогу легко приєднувати і від'єднувати сміттєзбірник. Для зручного закріплення подовжувальних трубок і насадки для підлоги на час перерв у роботі або зберігання передбачено тримачі, сформовані у відбійнику пилососа.
Особливості та переваги
Змінна батарея 18 В Kärcher Battery PowerДозволяє працювати без електроживлення і тому досягати максимальної свободи руху. Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду. Сумісність з усіма апаратами Kärcher на акумуляторній платформі Battery Power 18 В.
Практичне зберігання аксесуарівЗручне та компактне зберігання приладдя та їх постійне знаходження під рукою. Зберігання апарату з економією місця.
Зберігання шланга на корпусі пристроюКомпактне підвішування всмоктувального шланга у верхній частині апарата. Простота фіксації, зручність як для правшів, так і для шульг.
Панель для укладання дрібних предметів
- Для надійного укладання інструментів та дрібних предметів (цвяхів, шурупів тощо).
Практична функція видування
- Практична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити
- Легке видалення сміття, у тому числі з гравійних доріжок.
Флісовий фільтр-мішок
- 3-шаровий нетканий матеріал, міцний на розрив.
- Для тривалої роботи зі стабільною силою всмоктування та ефективною фільтрацією пилу.
Можливість закріплення рукоятки на корпусі пилососу
- На час перерв у роботі ручка швидко закріплюється у верхній частині пилососа.
Оптимальне поєднання апарату з всмоктувальним шлангом та насадкою для підлоги.
- Забезпечує оптимальні результати збору будь-якого сміття – сухого чи вологого, великого чи дрібного.
- Максимальна зручність і універсальність використання.
Система блокування "Pull&Push"
- Для простого, швидкого і надійного відкривання і закривання контейнера.
Ергономічна ручка для перенесення
- Можливість легкого та зручного транспортування апарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|270
|Потужність всмоктування (Вт)
|70
|Розрідження (мбар)
|макс. 105
|Витрата повітря (л/с)
|макс. 28
|Ємність контейнера (л)
|12
|Матеріал контейнера для сміття.
|Пластик
|Кольоровий елемент
|Моторна частина жовтий Контейнер жовтий Відбійник апарату жовтий
|Номін. діаметр аксесуарів (мм)
|35
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|прим. 10 (2,5 А·год) / прим. 20 (5,0 А·год)
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|70
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,66
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,144
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|349 x 328 x 399
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Довжина всмоктувального шлангу: 1.8 м
- Тип всмоктувального шлангу: з прямою рукояткою
- Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 0.5 м
- Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
- Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття: зі вставками
- Щілинна насадка
- Флісовий фільтр-мішок: 1 шт., 3-шаровий
- Поролонновий фільтр: 1 шт.
Оснащення
- Функція повітродувки
- Можливість "паркування"
- Складна ручка для транспортування
- Закріплення рукоятки у верхній частині апарату
- Зберігання шланга на корпусі пристрою
- Додаткові тримачі для приладдя у верхній частині апарату
- Зберігання аксесуарів на пристрої
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Коліщатка без гальма: 4 шт.
Області застосування
- Території навколо будинку та саду
- Альтанка в саду
- Салон автомобіля
- Рідини
- Гараж
- Прибирання в підвалі
- Прибирання на вході до будинку
- Прибирання у майстерні
