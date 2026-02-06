Бездротовий господарський пилосос WD 2-18, реалізований на акумуляторній платформі Kärcher Battery Power 18 В, вирізняється компактністю, універсальними можливостями та максимальною мобільністю. Апарат, всмоктувальний шланг завдовжки 1,8 м і насадка для підлоги зі вставками оптимально поєднуються одна з одною та забезпечують швидке збирання дрібного або великого вологого й сухого сміття. Пилосос комплектується ударостійким пластмасовим сміттєзбірником об'ємом 12 л і фільтр-мішком із нетканого матеріалу. Всмоктувальний шланг може підвішуватися у верхній частині апарата для компактного й акуратного зберігання. Іншими особливостями апарата є практична функція видування для видалення сміття з важкодоступних місць, наявність майданчика для укладання інструментів і дрібних деталей, зручний поворотний вимикач, ергономічна ручка для перенесення і замки Pull & Push, що дають змогу легко приєднувати і від'єднувати сміттєзбірник. Для зручного закріплення подовжувальних трубок і насадки для підлоги на час перерв у роботі або зберігання передбачено тримачі, сформовані у відбійнику пилососа.