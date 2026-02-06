Акумуляторний господарський пилосос WD 3-18
Бездротовий господарський пилосос WD 3-18, що живиться від 18-вольтного акумулятора, гарантує максимальну гнучкість застосування. Апарат, що передбачає функцію видування, оснащений 17-літровим пластмасовим сміттєзбірником, 2-метровим всмоктувальним шлангом і нерозбірним патронним фільтром.
Для прибирання без кордонів: бездротовий господарський пилосос WD 3-18, реалізований на акумуляторній платформі Kärcher Battery Power 18 В, вирізняється компактністю, універсальними можливостями та максимальною мобільністю. Апарат, що оптимально поєднується з 2-метровим всмоктувальним шлангом і насадкою для підлоги зі вставками, забезпечує швидке збирання дрібного або крупного вологого і сухого сміття. Він укомплектований міцним пластмасовим сміттєзбірником об'ємом 17 л, нерозбірним патронним фільтром і фільтр-мішком з нетканого матеріалу. Всмоктувальний шланг може підвішуватися у верхній частині апарата для компактного й акуратного зберігання. Іншими особливостями апарата є практична функція видування для видалення сміття з важкодоступних місць, наявність майданчика для укладання інструментів і дрібних деталей, зручний поворотний вимикач, ергономічна ручка для перенесення і замки Pull & Push, що дають змогу легко приєднувати і від'єднувати сміттєзбірник. Для зручного закріплення подовжувальних трубок і насадки для підлоги на час перерв у роботі або зберігання передбачено тримачі, сформовані у відбійнику пилососа.
Особливості та переваги
Змінна батарея 18 В Kärcher Battery PowerДозволяє працювати без електроживлення і тому досягати максимальної свободи руху. Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду. Сумісність з усіма апаратами Kärcher на акумуляторній платформі Battery Power 18 В.
Патронний (картриджний) фільтр.Можливість сухого та вологого прибирання без необхідності заміни фільтра. Просте встановлення та від'єднання фільтра шляхом повороту, без використання додаткового фіксуючого елемента.
Практичне зберігання аксесуарівЗручне та компактне зберігання приладдя та їх постійне знаходження під рукою. Зберігання апарату з економією місця.
Зберігання шланга на корпусі пристрою
- Компактне підвішування всмоктувального шланга у верхній частині апарата.
- Простота фіксації, зручність як для правшів, так і для шульг.
Панель для укладання дрібних предметів
- Для надійного укладання інструментів та дрібних предметів (цвяхів, шурупів тощо).
Практична функція видування
- Практична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити
- Легке видалення сміття, у тому числі з гравійних доріжок.
Флісовий фільтр-мішок
- 3-шаровий нетканий матеріал, міцний на розрив.
- Для тривалої роботи зі стабільною силою всмоктування та ефективною фільтрацією пилу.
Можливість закріплення рукоятки на корпусі пилососу
- На час перерв у роботі ручка швидко закріплюється у верхній частині пилососа.
Оптимальне поєднання апарату з всмоктувальним шлангом та насадкою для підлоги.
- Забезпечує оптимальні результати збору будь-якого сміття – сухого чи вологого, великого чи дрібного.
- Максимальна зручність і універсальність використання.
Система блокування "Pull&Push"
- Для простого, швидкого і надійного відкривання і закривання контейнера.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|270
|Потужність всмоктування (Вт)
|75
|Розрідження (мбар)
|макс. 110
|Витрата повітря (л/с)
|макс. 30
|Ємність контейнера (л)
|17
|Матеріал контейнера для сміття.
|Пластик
|Кольоровий елемент
|Моторна частина жовтий Контейнер жовтий Відбійник апарату жовтий
|Номін. діаметр аксесуарів (мм)
|35
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|прим. 10 (2,5 А·год) / прим. 20 (5,0 А·год)
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|70
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,06
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,837
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|349 x 328 x 492
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Довжина всмоктувального шлангу: 2 м
- Тип всмоктувального шлангу: з вигнутою рукояткою
- Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
- Знімна ручка
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 0.5 м
- Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
- Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття: зі вставками
- Щілинна насадка
- Патронний (картриджний) фільтр.: 1 шт., Целюлоза
- Флісовий фільтр-мішок: 1 шт., 3-шаровий
Оснащення
- Функція повітродувки
- Можливість "паркування"
- Складна ручка для транспортування
- Закріплення рукоятки у верхній частині апарату
- Зберігання шланга на корпусі пристрою
- Додаткові тримачі для приладдя у верхній частині апарату
- Зберігання аксесуарів на пристрої
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Коліщатка без гальма: 4 шт.
Відео
Області застосування
- Тераси
- Території навколо будинку та саду
- Альтанка в саду
- Салон автомобіля
- Рідини
- Прибирання у майстерні
- Гараж
- Прибирання в підвалі
- Прибирання на вході до будинку
- Прибирання у майстерні
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для WD 3-18
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.