Для прибирання без кордонів: бездротовий господарський пилосос WD 3-18, реалізований на акумуляторній платформі Kärcher Battery Power 18 В, вирізняється компактністю, універсальними можливостями та максимальною мобільністю. Апарат, що оптимально поєднується з 2-метровим всмоктувальним шлангом і насадкою для підлоги зі вставками, забезпечує швидке збирання дрібного або крупного вологого і сухого сміття. Він укомплектований міцним пластмасовим сміттєзбірником об'ємом 17 л, нерозбірним патронним фільтром і фільтр-мішком з нетканого матеріалу. Всмоктувальний шланг може підвішуватися у верхній частині апарата для компактного й акуратного зберігання. Іншими особливостями апарата є практична функція видування для видалення сміття з важкодоступних місць, наявність майданчика для укладання інструментів і дрібних деталей, зручний поворотний вимикач, ергономічна ручка для перенесення і замки Pull & Push, що дають змогу легко приєднувати і від'єднувати сміттєзбірник. Для зручного закріплення подовжувальних трубок і насадки для підлоги на час перерв у роботі або зберігання передбачено тримачі, сформовані у відбійнику пилососа.