Пилосос лімітованої серії KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition у спеціальному варіанті комплектації випущено з нагоди 90-річного ювілею компанії. Він вирізняється високою силою всмоктування та енергоефективністю.

KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition — це лімітована серія, випущена на честь 90-річчя компанії, з характерною кольоровою гамою та спеціальними аксесуарами. Пилосос для вологого та сухого прибирання у версії Black Edition має стильний дизайн і постачається в комплекті з насадкою для автомобіля та чотирма флісовими фільтр-мішками. При номінальному споживанні електроенергії 1000 Вт він поєднує потужне всмоктування з високою енергоефективністю. Оптимальна взаємодія пристрою, всмоктувального шланга та насадки для підлоги Clips забезпечує чудові результати прибирання незалежно від типу бруду — сухого, вологого, дрібного чи крупного. Компактний дизайн, 17-літровий контейнер з нержавіючої сталі, 4-метровий кабель і 2-метровий всмоктувальний шланг роблять пилосос зручним у використанні та мобільним. Функція видування допомагає очищати важкодоступні місця. Після прибирання шланг, аксесуари та дрібні інструменти можна зберігати безпосередньо на корпусі, а кабель акуратно намотати на гачок. Для зручності трубки та насадки для підлоги можна прикріпити до бампера. Ергономічна знімна ручка дозволяє легко приєднувати аксесуари безпосередньо до всмоктувального шланга. Завдяки системі блокування"Pull & Push" контейнер відкривається і закривається легко та зручно.

Особливості та переваги
Господарський пилосос KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition: Патронний (картриджний) фільтр.
Патронний (картриджний) фільтр.
Для зміни операцій вологого та сухого прибирання без заміни фільтра. Просте встановлення та від'єднання фільтра шляхом повороту, без використання додаткового фіксуючого елемента.
Господарський пилосос KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition: Зручне і практичне зберігання кабелю і аксесуарів
Зручне і практичне зберігання кабелю і аксесуарів
Зручне та компактне зберігання приладдя та їх постійне знаходження під рукою. Безпечне зберігання з'єднувального кабелю на вбудованому гаку.
Господарський пилосос KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition: Зберігання шланга на корпусі пристрою
Зберігання шланга на корпусі пристрою
Компактне підвішування всмоктувального шланга у верхній частині апарату. Простота фіксації, зручність як для правшів, так і для шульг.
Автомобільна насадка для чищення салону автомобіля
  • Зручна автомобільна насадка для надійного видалення бруду з текстильних поверхонь в автомобілі.
Флісовий фільтр-мішок
  • 3-шаровий нетканий матеріал, міцний на розрив.
  • Для тривалої роботи зі стабільною силою всмоктування та ефективною фільтрацією пилу.
Панель для укладання дрібних предметів
  • Для надійного укладання інструментів та дрібних предметів (цвяхів, шурупів тощо).
Практична функція видування
  • Практична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити
  • Легке видалення сміття, у тому числі з гравійних доріжок.
Можливість закріплення рукоятки на корпусі пилососу
  • На час перерв у роботі ручка швидко закріплюється у верхній частині пилососа.
Оптимальне поєднання апарату з всмоктувальним шлангом та насадкою для підлоги.
  • Забезпечує оптимальні результати збору будь-якого сміття – сухого чи вологого, великого чи дрібного.
  • Максимальна зручність і універсальність використання.
Система блокування "Pull&Push"
  • Для простого, швидкого і надійного відкривання і закривання контейнера.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 1000
Потужність всмоктування (Вт) 230
Розрідження (мбар) макс. 230
Витрата повітря (л/с) макс. 45
Ємність контейнера (л) 17
Матеріал контейнера для сміття. з нержавіючої сталі
Кольоровий елемент Моторна частина чорний Контейнер з нержавіючої сталі Відбійник апарату чорний
Довжина кабелю (м) 4
Номін. діаметр аксесуарів (мм) 35
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 74
Колір чорний
Маса (без приладдя) (кг) 4,827
Вага (з упаковкою) (кг) 7,175
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 353 x 328 x 493

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 2 м
  • Тип всмоктувального шлангу: з вигнутою рукояткою
  • Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
  • Знімна ручка
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 0.5 м
  • Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
  • Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття: зі вставками
  • Щілинна насадка
  • Автомобільна насадка
  • Патронний (картриджний) фільтр.: Целюлоза
  • Флісовий фільтр-мішок: 4 шт., 3-шаровий

Оснащення

  • Поворотний вимикач (вкл/викл)
  • Функція повітродувки
  • Закріплення рукоятки у верхній частині апарату
  • Зберігання шланга на корпусі пристрою
  • Додаткові тримачі для приладдя у верхній частині апарату
  • Простір для зберігання дрібних предметів
  • Складна ручка для транспортування
  • Тримач для кабелю живлення
  • Можливість "паркування"
  • Зберігання аксесуарів на пристрої
  • Ударостійкий бампер по периметру.
  • Коліщатка без гальма: 4 шт.
Області застосування
  • Тераси
  • Салон автомобіля
  • Гараж
  • Прибирання у майстерні
  • Прибирання в підвалі
  • Рідини
  • Прибирання на вході до будинку
  • Прибирання у майстерні
