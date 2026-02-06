KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition — це лімітована серія, випущена на честь 90-річчя компанії, з характерною кольоровою гамою та спеціальними аксесуарами. Пилосос для вологого та сухого прибирання у версії Black Edition має стильний дизайн і постачається в комплекті з насадкою для автомобіля та чотирма флісовими фільтр-мішками. При номінальному споживанні електроенергії 1000 Вт він поєднує потужне всмоктування з високою енергоефективністю. Оптимальна взаємодія пристрою, всмоктувального шланга та насадки для підлоги Clips забезпечує чудові результати прибирання незалежно від типу бруду — сухого, вологого, дрібного чи крупного. Компактний дизайн, 17-літровий контейнер з нержавіючої сталі, 4-метровий кабель і 2-метровий всмоктувальний шланг роблять пилосос зручним у використанні та мобільним. Функція видування допомагає очищати важкодоступні місця. Після прибирання шланг, аксесуари та дрібні інструменти можна зберігати безпосередньо на корпусі, а кабель акуратно намотати на гачок. Для зручності трубки та насадки для підлоги можна прикріпити до бампера. Ергономічна знімна ручка дозволяє легко приєднувати аксесуари безпосередньо до всмоктувального шланга. Завдяки системі блокування"Pull & Push" контейнер відкривається і закривається легко та зручно.