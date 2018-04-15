Господарський пилосос WD 2 Plus S V-15/4/18
Господарський пилосос WD 2 Plus S V-15/4/18 оснащений містким сміттєзбірником 15 л з нержавіючої сталі, зручним кабелем 4 м і всмоктувальним шлангом довжиною 1,8 метра. Завдяки функції видування, цей пилосос забезпечує чудову потужність і ефективність під час прибирання.
За своєї компактної конструкції господарський пилосос Kärcher WD 2 Plus S V-15/4/18 вражає високою силою всмоктування та енергоефективністю - споживана потужність становить лише 1000 Вт. Він гарантує чудові результати збору сухого і вологого сміття як дрібних, так і великих розмірів. Цей господарський пилосос оснащений міцним 15 л сміттєзбірником з нержавіючої сталі, 4 м кабелем, всмоктувальним шлангом завдовжки 1,8 м із прямим руків'ям, насадкою для підлоги зі вставками, поролоновим фільтром і фільтр-мішком із нетканого матеріалу. Цей апарат має практичну функцію видування для видалення сміття з важкодоступних місць, де звичайний пилосос виявляється неефективним. Панель у верхній частині апарата забезпечує надійне складання інструментів і дрібних деталей, таких як цвяхи або шурупи. Насадка для підлоги і подовжувальні трубки можуть швидко і зручно закріплюватися на відбійнику пилососа. Він також вирізняється компактністю при зберіганні, зручністю у розміщенні аксесуарів, системою замків Pull & Push і ергономічною ручкою, що забезпечує зручне перенесення.
Особливості та переваги
Практичне зберігання аксесуарівЗручне та компактне зберігання приладдя та їх постійне знаходження під рукою. Зберігання апарату з економією місця.
Практична функція видуванняПрактична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити Легке видалення бруду, наприклад з гравійної доріжки.
Флісовий фільтр-мішок3-шаровий нетканий матеріал, міцний на розрив. Для тривалої роботи зі стабільною силою всмоктування та ефективною фільтрацією пилу.
Панель для укладання дрібних предметів
- Для надійного укладання інструментів та дрібних предметів (цвяхів, шурупів тощо).
Зручне паркувальне положення.
- На час перерв у роботі подовжувальна трубка зі шлангом і насадкою для підлоги швидко закріплюється на корпусі пилососа.
Можливість закріплення рукоятки на корпусі пилососу
- На час перерв у роботі ручка швидко закріплюється у верхній частині пилососа.
Оптимальне поєднання апарату з всмоктувальним шлангом та насадкою для підлоги.
- Забезпечує оптимальні результати збору будь-якого сміття – сухого чи вологого, великого чи дрібного.
- Максимальна зручність і універсальність використання.
Система блокування "Pull&Push"
- Для простого, швидкого і надійного відкривання і закривання контейнера.
Ергономічна ручка для перенесення
- Можливість легкого та зручного транспортування апарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|1000
|Потужність всмоктування (Вт)
|220
|Розрідження (мбар)
|макс. 220
|Витрата повітря (л/с)
|макс. 43
|Ємність контейнера (л)
|15
|Матеріал контейнера для сміття.
|з нержавіючої сталі
|Кольоровий елемент
|Моторна частина жовтий Контейнер з нержавіючої сталі Відбійник апарату жовтий
|Довжина кабелю (м)
|4
|Номін. діаметр аксесуарів (мм)
|35
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|74
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,519
|Вага (з упаковкою) (кг)
|6,466
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|353 x 328 x 431
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 1.8 м
- Тип всмоктувального шлангу: з прямою рукояткою
- Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 0.5 м
- Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
- Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття: зі вставками
- Щілинна насадка
- Флісовий фільтр-мішок: 1 шт., 3-шаровий
- Поролонновий фільтр: 1 шт.
Оснащення
- Поворотний вимикач (вкл/викл)
- Функція повітродувки
- Закріплення рукоятки у верхній частині апарату
- Додаткові тримачі для приладдя у верхній частині апарату
- Простір для зберігання дрібних предметів
- Складна ручка для транспортування
- Можливість "паркування"
- Зберігання аксесуарів на пристрої
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Коліщатка без гальма: 4 шт.
Відео
Області застосування
- Тераси
- Салон автомобіля
- Гараж
- Прибирання в підвалі
- Рідини
- Прибирання на вході до будинку
- Прибирання у майстерні
Аксесуари
Запчастини для WD 2 Plus S V-15/4/18
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.