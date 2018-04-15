За своєї компактної конструкції господарський пилосос Kärcher WD 2 Plus S V-15/4/18 вражає високою силою всмоктування та енергоефективністю - споживана потужність становить лише 1000 Вт. Він гарантує чудові результати збору сухого і вологого сміття як дрібних, так і великих розмірів. Цей господарський пилосос оснащений міцним 15 л сміттєзбірником з нержавіючої сталі, 4 м кабелем, всмоктувальним шлангом завдовжки 1,8 м із прямим руків'ям, насадкою для підлоги зі вставками, поролоновим фільтром і фільтр-мішком із нетканого матеріалу. Цей апарат має практичну функцію видування для видалення сміття з важкодоступних місць, де звичайний пилосос виявляється неефективним. Панель у верхній частині апарата забезпечує надійне складання інструментів і дрібних деталей, таких як цвяхи або шурупи. Насадка для підлоги і подовжувальні трубки можуть швидко і зручно закріплюватися на відбійнику пилососа. Він також вирізняється компактністю при зберіганні, зручністю у розміщенні аксесуарів, системою замків Pull & Push і ергономічною ручкою, що забезпечує зручне перенесення.