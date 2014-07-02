Насадка-кисть DN35
Вращающаяся всасывающая щетка (DN 35) с натуральной щетиной (из коровьего волоса). Щетина размером 70х45 мм. Только для пылесосов CV и NT.
Вращающаяся всасывающая щетка (DN 35) с натуральной щетиной (из коровьего волоса). Щетина размером 70х45 мм. Только для пылесосов CV и NT.
Спецификации
Технические характеристики
|Стандартная номинальная ширина (мм)
|35
|Количество (шт.)
|1
|Ширина (мм)
|70
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,056
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,056
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|115 x 50 x 70
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