Струйная трубка Multi MJ 180 «4 в 1» предлагает четыре различных вида струи в одной струйной трубке: струю моющего средства, веерную струю высокого давления, роторное сопло и широкую веерную струю пониженного давления. Выбор подходящей струи осуществляется удобным поворотом струйной трубки, что избавляет от необходимости ее трудоемкой замены. В то же время струйная трубка Multi отличается удобством в обращении благодаря весу, который на 25 процентов меньше, чем у предыдущей модели Kärcher MJ «3 в 1». Подходит для аппаратов высокого давления Kärcher Home & Garten классов K 6 и K 7. Универсальный помощник для дома, сада и автомобиля.