Струменева трубка Multi MJ 180 «4 в 1»
Струменева трубка Multi MJ 180 «4 в 1» з чотирма видами струменя для апаратів високого тиску класів K 6 і K 7: з роторним соплом, віяловим струменем високого тиску, струменем миючого засобу та широким віяловим струменем.
Струменева трубка Multi MJ 180 «4 в 1» пропонує чотири різні типи струменя в одній струменевій трубці: струмінь миючого засобу, віяловий струмінь високого тиску, роторне сопло та широкий віяловий струмінь зниженого тиску. Вибір відповідного струменя здійснюється зручним поворотом струменевої трубки, що позбавляє від необхідності її трудомісткої заміни. Водночас струменева трубка Multi відрізняється зручністю у використанні завдяки вазі, яка на 25 відсотків менша, ніж у попередньої моделі Kärcher MJ «3 в 1». Підходить для апаратів високого тиску Kärcher Home & Garten класів K 6 і K 7. Універсальний помічник для дому, саду та автомобіля.
Особливості та переваги
Вибір відповідного струменя простим поворотом
- Без трудомісткої заміни струменевої трубки.
Чотири види струменя в одній струменевій трубці
- Роторне сопло, віяловий струмінь високого тиску, струмінь миючого засобу та широкий віяловий струмінь – для гнучкої роботи.
З монтажним пристосуванням на струменевій трубці
- Для правильного встановлення та використання.
25 % зниження ваги¹⁾
- Більше комфорту та орієнтованості на користувача.
Сумісна з усіма апаратами високого тиску Kärcher класів K 6 та K 7
- Чудове рішення для дооснащення апарата.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,377
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,435
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|450 x 59 x 59
Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
¹⁾ У порівнянні з вагою попередньої струменевої трубки Multi MJ «3 в 1» Kärcher.
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Області застосування
- Мийка автомобілів
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Паркан і стіни з каменю
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Паркани
- Фасади невеликих будинків
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Території навколо будинку та саду