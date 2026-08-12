Струменева трубка Multi MJ 180 «4 в 1» пропонує чотири різні типи струменя в одній струменевій трубці: струмінь миючого засобу, віяловий струмінь високого тиску, роторне сопло та широкий віяловий струмінь зниженого тиску. Вибір відповідного струменя здійснюється зручним поворотом струменевої трубки, що позбавляє від необхідності її трудомісткої заміни. Водночас струменева трубка Multi відрізняється зручністю у використанні завдяки вазі, яка на 25 відсотків менша, ніж у попередньої моделі Kärcher MJ «3 в 1». Підходить для апаратів високого тиску Kärcher Home & Garten класів K 6 і K 7. Універсальний помічник для дому, саду та автомобіля.