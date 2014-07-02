Турбощетка для мебели
Практичная насадка для глубокой чистки мягкой мебели и текстиля с щеткой, приводимой во вращение потоком воздуха. Рабочая ширина 160 мм. Могут использоваться вместе с такими аппаратами: VC 6100, VC 6200, VC 6300 и DS 5600.
Особенности и преимущества
Воздухо-управляемые вращающиеся щетки
- Для удаления сильных загрязнений, например шерсти животных, из тканей
- Эффективно удаляет шерсть животных
- Эффективно поднимает грязь из ковров с высоким ворсом.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Стандартная номинальная ширина (мм)
|35
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,34
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,423
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|200 x 165 x 67
Области применения
- Обивка
- Интерьер автомобиля
- Автомобильные сиденья