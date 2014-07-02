Турбощітка для меблів

Практична насадка для глибокого чищення м'яких меблів і текстилю з щіткою, що приводиться в обертання потоком повітря. Робоча ширина 160 мм. Можуть використовуватися разом з такими апаратами: VC 6100, VC 6200, VC 6300 і DS 5600.

Особливості та переваги
Керовані повітрям обертові щітки
  • Для видалення сильних забруднень, наприклад хутра тварин, з тканин
  • Ефективно видаляє хутро тварин
  • Ефективно піднімає бруд з килимів з високим ворсом.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Стандартна номінальна ширина (мм) 35
Колір чорний
Вага (кг) 0,34
Вага (з упаковкою) (кг) 0,423
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 200 x 165 x 67
Області застосування
  • Оббивка
  • Салон автомобіля
  • Автомобільні сидіння
