Турбощітка для меблів
Практична насадка для глибокого чищення м'яких меблів і текстилю з щіткою, що приводиться в обертання потоком повітря. Робоча ширина 160 мм. Можуть використовуватися разом з такими апаратами: VC 6100, VC 6200, VC 6300 і DS 5600.
Особливості та переваги
Керовані повітрям обертові щітки
- Для видалення сильних забруднень, наприклад хутра тварин, з тканин
- Ефективно видаляє хутро тварин
- Ефективно піднімає бруд з килимів з високим ворсом.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Стандартна номінальна ширина (мм)
|35
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,34
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,423
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|200 x 165 x 67
Області застосування
- Оббивка
- Салон автомобіля
- Автомобільні сидіння