Активная пена Ultra Foam для бесконтактной мойки RM 615, 1л
Средство с интенсивным пенообразованием содержит новый активный очищающий компонент, легко и быстро удяляющий с автомобилей масла, смазки и все типичные дорожные загрязнения. Не содержит фосфатов, не повреждает обрабатываемые материалы.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|1
|Единица упаковки (шт.)
|6
|Вес (кг)
|1,033
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,107
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|100 x 100 x 215
Свойства
- Высокоэффективное чистящее средство, образующее стойкую, долго удерживающуюся на поверхностях пену
- Удаляет с транспортных средств все типичные загрязнения – дорожную грязь, пыль, листву, а также биологические отложения
- Прекрасно подходит для мойки автомобилей, мотоциклов, жилых прицепов и яхт
- Для использования с пенной насадкой Kärcher
- Не содержит NTA
- Готовое к использованию чистящее средство
- Для быстрой и эффективной мойки при помощи аппарата высокого давления Kärcher, оснащенного насадкой для пенной чистки
- Разработано специально для устройств Kärcher с гарантированной совместимостью материалов.
- Корпус бутылки изготовлен из 100% переработанного пластика.
- Сделано в Германии
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P264 После работы тщательно вымыть
Совместимая техника
Области применения
- Легковые автомобили.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Дома на колесах