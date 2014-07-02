Активна піна Ultra Foam для безконтактної мийки 3-в-1 RM 615, 1 л, 1л

Засіб з інтенсивним піноутворенням містить новий активний очищающий компонент, легко і швидко видяляє з автомобілів масла , мастила і всі типові дорожні забруднення. Не містить фосфатів, не пошкоджує оброблювані матеріали.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 1
Одиниця упаковки (шт.) 6
Вага (кг) 1,033
Вага (з упаковкою) (кг) 1,107
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 100 x 100 x 215
Властивості
  • Високоефективне миючий засіб, який утворює стійку піну, що довго тримається на поверхні
  • Видаляє з транспортних засобів все типові забруднення - дорожній бруд, пил, листя, а також біологічні відкладення
  • Ідеально підходить для очищення автомобілів, мотоциклів, причепів і човнів
  • Для використання з пінною насадкою Kärcher
  • Не містить NTA
  • Готовий до використання засіб для чищення
  • Швидка і ефективна очистка при використанні апаратів високого тиску Kärcher і пінної насадки Kärcher
  • Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
  • Корпус пляшки виготовлений зі 100% переробленого пластику.
  • Зроблено в Німеччині
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
  • P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
  • P332 + P313 При подразненні шкіри: звернутися за консультацією / звернутися за лікарською допомогою.
  • P302 + P352b ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ: Помити великою кількістю води з милом.
Області застосування
  • Легкові автомобілі.
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Будинки на колесах
