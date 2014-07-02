Активна піна Ultra Foam для безконтактної мийки 3-в-1 RM 615, 1 л, 1л
Засіб з інтенсивним піноутворенням містить новий активний очищающий компонент, легко і швидко видяляє з автомобілів масла , мастила і всі типові дорожні забруднення. Не містить фосфатів, не пошкоджує оброблювані матеріали.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|1
|Одиниця упаковки (шт.)
|6
|Вага (кг)
|1,033
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,107
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|100 x 100 x 215
Властивості
- Високоефективне миючий засіб, який утворює стійку піну, що довго тримається на поверхні
- Видаляє з транспортних засобів все типові забруднення - дорожній бруд, пил, листя, а також біологічні відкладення
- Ідеально підходить для очищення автомобілів, мотоциклів, причепів і човнів
- Для використання з пінною насадкою Kärcher
- Не містить NTA
- Готовий до використання засіб для чищення
- Швидка і ефективна очистка при використанні апаратів високого тиску Kärcher і пінної насадки Kärcher
- Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
- Корпус пляшки виготовлений зі 100% переробленого пластику.
- Зроблено в Німеччині
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
- P332 + P313 При подразненні шкіри: звернутися за консультацією / звернутися за лікарською допомогою.
- P302 + P352b ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ: Помити великою кількістю води з милом.
Сумісна техніка
Області застосування
- Легкові автомобілі.
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Будинки на колесах